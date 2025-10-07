Em bela fase no Sport, Derik valoriza desempenho e mira vitória contra o Atlético-MG

Atacante soma quatro gols em 11 partidas e balançou as redes no empate com o Cruzeiro, no Mineirão

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Derik Lacerda (Rafael Vieira)

O atacante Derik Lacerda vive um bom momento individual com a camisa do Sport. Autor do gol no empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, no último domingo (5), no Mineirão, o camisa 18 vem sendo um dos principais destaques do time comandado por Daniel Paulista.

Com o tento marcado, o jogador chegou a quatro gols em 11 partidas nesta Série A do Campeonato Brasileiro, todos eles em jogos que terminaram empatados (Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino e Cruzeiro).

O Sport é o lanterna da competição, com 16 pontos, e segue em Belo Horizonte, onde se prepara para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, em jogo atrasado da 14ª rodada. Emprestado pelo Cuiabá, em uma troca que levou o atacante Carlos Alberto ao clube mato-grossense, Derik falou sobre o momento no Sport e a importância de seguir ajudando dentro de campo.

"Fico muito feliz por ter vindo, nessa mudança do Cuiabá para o Sport, e conseguir corresponder dentro de campo, ajudando da melhor forma. Estou sendo coroado por Deus por poder fazer gols e contribuir com a minha equipe", disse o atacante.

O jogador também fez uma análise sobre o confronto com o Cruzeiro, destacando o desempenho coletivo do grupo rubro-negro.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. O Cruzeiro está brigando na parte de cima da tabela e jogar fora de casa nunca é fácil. No meu ponto de vista, nos defendemos bem, soubemos suportar a pressão e tivemos a oportunidade de fazer o gol. Tive outra chance em que quase marquei, mas considero que foi um bom resultado fora de casa. Mostramos o que é a equipe do Sport. Independente de acharem que jogar contra o Sport é fácil, a gente mostra dentro de campo a capacidade que tem.”

MIRANDO TRÊS PONTOS CONTRA O GALO

Agora, o foco é total na partida diante do Atlético-MG, que atravessa uma fase instável, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Derik reconhece a força do adversário, mas garante que o Sport entrará para competir: "Esperamos uma partida parecida. Sabemos que, independente da situação que o Galo está passando, é uma grande equipe também. Mas vamos buscar os três pontos e fazer o resultado fora de casa, que é o mais importante.”

Por fim, o atacante revelou uma mensagem que vem sendo passada pelo técnico Daniel Paulista ao elenco, mesmo em meio à fase difícil, mas também de reconstrução.

"Independente de tudo, o professor Daniel sempre fala pra gente: ‘Compitam, mas desfrutem dentro de campo, porque, querendo ou não, somos os lanternas, mas mostrem a capacidade que vocês têm’. Sabemos o potencial que temos e, por isso, mostramos dentro de campo, como foi no jogo contra o Cruzeiro. Agora esperamos fazer ainda melhor contra o Galo e sair com um grande resultado", concluiu.