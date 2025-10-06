Campanha do Sport é prejudicada por sequência de erros de arbitragem na Série A

Erros de arbitragem marcam a campanha do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro

Torcida do Sport na bronca contra arbitragem (Rafael Vieira)

A campanha do Sport na Série A já seria considerada decepcionante apenas pelos resultados em campo. No entanto, o que se agrava — e revolta — é a sequência de erros de arbitragem que, rodada após rodada, interferem diretamente no desempenho da equipe rubro-negra. Decisões polêmicas, revisões mal interpretadas pelo VAR e critérios inconsistentes têm sido elementos constantes no caminho do Leão.

Na segunda rodada, contra o Palmeiras, um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo selou a derrota do Sport. O árbitroviu uma suposta falta de Matheus Alexandre em Raphael Veiga.

Na rodada seguinte, novo golpe. Contra o Vasco, o zagueiro Lucas Cunha sofreu carga de Vegetti antes do segundo gol carioca. Mesmo após consultar o VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio optou por validar o gol.

Na 13ª rodada, o gol de Rafael Thyere contra o Juventude foi anulado sob a justificativa de interferência de Zé Lucas, que sequer tocou na bola. No primeiro momento, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, confirmou o tento. No entanto, após interferência do VAR, o juiz voltou atrás da marcação inicial.

Contra o Vitória, na 16ª rodada, o árbitro Lucas Canetto Bellote ignorou um toque claro de mão de Maycon Jesus dentro da área. O movimento impediu a progressão de Barletta, que partiria para finalização.

Na 23ª rodada, diante do RB Bragantino, o árbitro Anderson Daronco colecionou decisões controversas. Primeiro, ignorou um pênalti sobre Derik. Depois, mesmo com o VAR recomendando revisão de um pênalti inexistente cometido por Léo Pereira, manteve a penalidade.

A situação se repetiu contra o Fluminense, na 26ª rodada. O árbitro Raphael Claus, depois de consultar o VAR, assinalou um pênalti para equipe carioca, embora tivesse marcado falta anteriormente em Pablo, do Sport.

Mais recentemente, na 27ª rodada, diante do Cruzeiro, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes ignorou um pênalti sofrido por Ramon Menezes em cobrança de escanteio. A imagem mostra o zagueiro sendo segurado dentro da área, em mais um lance que passou impune aos olhos do juiz.

É inegável que o Sport enfrenta limitações técnicas e tem parcela de responsabilidade pelos maus resultados. No entanto, é impossível ignorar o impacto que decisões equivocadas têm causado na trajetória do clube. Os erros se acumulam, comprometem a integridade da competição e deixam a torcida rubro-negra com a amarga sensação de que está lutando contra um sistema além dos adversários em campo.

O VAR, criado para reduzir injustiças, tem servido de argumento para a manutenção de erros que custam caro. E quando o critério desaparece, a credibilidade do campeonato vai junto.

