Sport sai na frente, mas fica no empate com Cruzeiro no Mineirão

Derik abriu o placar para o Leão no primeiro tempo, mas Gabi deixou tudo igual na segunda etapa

Derik marcou o gol do Sport contra o Cruzeiro (Paulo Paiva/Sport )

Em jogo bem movimentado, o Sport empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, neste domingo (05), no Mineirão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Derik abriu o placar para o Leão no primeiro tempo, mas Gabi deixou tudo igual na segunda etapa. O Leão segue na lanterna, com 16 pontos. A Raposa está em terceiro, com 52. O Sport volta a campo na quarta (08), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Fim de jogo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro: Cruzeiro 1x1 Sport. O gol rubro-negro foi marcado por Derik Lacerda.#CRUxSPT #SportNoBrasileiro pic.twitter.com/zMSsv3MZIs — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 6, 2025

O JOGO

Sem Lucas Lima, vetado pelo Departamento Médico, o técnico Daniel Paulista apostou no trio ofensivo formado por Romarinho, Derik e Matheusinho. No Cruzeiro, com a ausência do artilheiro Kaio Jorge, Gabi ganhou uma chance de começar a partida.

A primeira chegada perigosa foi da Raposa. Aos 10 minutos, o zagueiro Villalba arriscou de fora da área e Gabriel defendeu no cantinho. Logo em seguida, uma baixa no time da casa. Após disputa de bola com Derik, o volante Matheus Henrique se lesionou e deu lugar a Christian.

Mesmo assim, o Cruzeiro apertou o passo. Em cinco minutos, Matheus Pereira acertou a trave, Gabriel salvou o chute de Arroyo, Gabi tirou tinta da trave em outro arremate e depois acertou uma bomba no travessão. Já o Sport só assustou aos 39, em chute de Romarinho que subiu muito. Porém, no minuto seguinte, Matheusinho fez lindo lançamento para Derik, que driblou Cássio e empurrou para o fundo da rede. Foi o quarto gol do atacante na competição.

E por pouco o Leão não aumentou aos 46. Em boa trama entre Matheusinho e Derik, o atacante ficou cara a cara com Cássio e tentou uma cavadinha, mas a bola bateu no travessão e saiu.

Para o segundo tempo, Daniel Paulista reforçou o sistema defensivo, com a saída de Romarinho e entrada de Igor Cariús. E o Sport desperdiçou bons contra-ataques. O castigo veio aos 13. Matheus Pereira achou Gabi na área e ele tocou longe do alcance de Gabriel: 1 a 1.

A partir do empate, a Raposa foi para o abafa, mas o rubro-negro também tentava assustar nos contra-ataques. Na reta final, Daniel Paulista renovou o fôlego do time com as entradas de Pedro Augusto e Barletta, que aos 44 quase desempatou para o Sport. E ficou mesmo no 1 a 1.



FICHA DA PARTIDA

CRUZEIRO 1X1 SPORT

CRUZEIRO: Cássio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Matheus Henrique (Christian) e Eduardo; Matheus Pereira; Arroyo e Gabi. Técnico: Leonardo Jardim.

SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera e Hyoran; Romarinho, Derik e Matheusinho. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF).

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP).

Gols: Derik (40'/1º); Gabi (13'/2º)

Amarelos: Arroyio (Cru); Hyoran e Aderlan (Spo).