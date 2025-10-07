Adversário do Sport, Atlético-MG tem o pior aproveitamento do returno da Série A

Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG (Divulgação/Atlético-MG)

Confronto da parte debaixo. Afundado na lanterna, o Sport encara nesta quarta-feira (08) um adversário em crise no Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, que recebe o Leão na Arena MRV às 19h, vive seu pior momento na temporada e tem o pior aproveitamento do segundo turno da Série A, mesmo estando fora da zona de rebaixamento.

O Galo disputou oito partidas nesta segunda metade do campeonato e somou apenas cinco pontos: uma vitória, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento de 20,83% é inferior ao de qualquer outro clube na elite do futebol brasileiro — inclusive do próprio Sport, que é o lanterna da competição.

Do outro lado, o Leão da Ilha, apesar da última colocação na tabela geral, chega com um rendimento levemente superior no recorte recente: sete pontos em oito jogos (uma vitória, quatro empates e três derrotas), o que representa 29,17% de aproveitamento no returno.

Encontro marcado pela má fase

Mesmo 13 pontos atrás do Atlético na classificação geral (29 contra 16), o Sport enxerga na partida uma oportunidade rara de pontuar fora de casa contra um rival em crise.

A derrota do Galo para o Fluminense no fim de semana aumentou a pressão sobre o elenco e acendeu o alerta para o risco de aproximação da zona de rebaixamento. A má fase atinge não só os resultados, mas também o desempenho coletivo da equipe mineira, que enfrenta dificuldades para reagir.

Confronto direto com peso psicológico

O duelo atrasado da 14ª rodada ganha contornos decisivos para ambos os lados. Enquanto o Sport tenta reagir e sair da lanterna, o Atlético-MG busca espantar a crise diante da própria torcida. Para o Leão, o cenário é de desafio — mas também de oportunidade.



Piores campanhas do returno:

Atlético-MG – 5 pontos, 8 jogos, saldo -8 aproveitamento de 20,83%

Juventude – 6 pontos, 8 jogos, saldo -6 aproveitamento de 25%

Vitória – 7 pontos, 8 jogos, saldo -12 aproveitamento de 29,17%

Santos – 7 pontos, 8 jogos, saldo -10 aproveitamento de 29,17%

Sport – 7 pontos, 8 jogos, saldo - 4 aproveitamento de 29,17%

