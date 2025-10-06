Após empate com o Cruzeiro, Sport segue preparação em Minas para encarar o Atlético-MG

Matheusinho, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport segue em Belo Horizonte, onde realiza os últimos ajustes para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O elenco rubro-negro treina no CT Lanna Drumond, do América-MG, e faz a preparação longe do Recife por conta da sequência de compromissos em solo mineiro.

No domingo (5), o Leão empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e agora volta as atenções para o confronto com o Galo. Mesmo sem a vitória, a equipe comandada por Daniel Paulista deixou boa impressão diante de um dos candidatos ao título e tenta transformar as atuações consistentes em resultados para fugir do rebaixamento. Com 16 pontos, o Sport segue na lanterna do Brasileirão.

A delegação iniciou as atividades nesta segunda-feira (6), com treino no período da tarde, e volta a campo na terça (7), quando Daniel Paulista definirá a escalação titular. A principal dúvida está no meio-campo: Lucas Lima, que ficou fora do duelo contra o Cruzeiro por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, ainda será reavaliado.

Caso não tenha condições de jogo, Hyoran surge como o principal candidato à vaga, enquanto Sérgio Oliveira e Atencio aparecem como alternativas. A novidade para o confronto é o retorno do lateral-direito Matheus Alexandre, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição.

Galo em má fase

O Atlético-MG, por sua vez, atravessa um momento delicado na temporada. Nos últimos 10 jogos, a equipe comandada por Jorge Sampaoli venceu apenas duas vezes, empatou três e perdeu cinco, incluindo a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no sábado (4), no Maracanã. O Galo ocupa atualmente a 15ª colocação, com 29 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O cenário aumenta a expectativa para o confronto na Arena MRV, onde o Sport busca aproveitar a instabilidade do adversário para somar pontos fora de casa e manter viva a luta contra o rebaixamento.