Após empate com o Cruzeiro, Daniel Paulista valoriza desempenho do Sport
A equipe comandada por Daniel Paulista empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, com gols marcados por Derik Lacerda para o Leão e Gabigol para a Raposa
Publicado: 06/10/2025 às 12:20
Daniel Paulista, técnico do Sport (Paulo Paiva/ Sport)
No último domingo (05), o Sport empatou contra o Cruzeiro pela 27ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida aconteceu no Mineirão e trouxe uma ótimo desempenho do time rubro-negro. Após a partida, o técnico Daniel Paulista elogiou a entrega do time e afirmou que o resultado foi bom, mas não foi o que os torcedores e comissão técnica gostariam.
O técnico do Sport explicou como o Leão conseguiu criar diversas chances de ataque na partida, afirmando que o placar poderia ser maior, devido a chances criadas pela equipe.
"Não deixamos o Cruzeiro encontrar passes pelas janelas na última linha defensiva, conseguimos fazer isso muito bem no segundo tempo, tanto que bloqueamos esse tipo de situação e a partir dai nós roubávamos a bola e tínhamos o campo inteiro, a exposição do Cruzeiro ao nosso favor, ai encontramos muitos espaços e tivemos muitas oportunidades que poderíamos ter construído um placar melhor dentro do jogo, mas não tivemos a efetividade de aproveitar essa oportunidades. ", disse o técnico rubro-negro.
O Sport se encontra na lanterna da Série A do Brasileiro, com apenas 16 pontos conquistados, em 25 jogos disputados. A distância do Leão da Ilha para o primeiro time fora da zona, o Santos, é de 12 pontos. A próxima partida do time rubro-negro acontece na próxima quarta-feira (8), onde enfrenta o Atletico-MG pela 28ª rodada da primeira divisão. A partida será disputada às 19h, na Arena MRV, casa do Galo.