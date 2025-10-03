"Estamos empenhados", destaca Luan Cândido sobre preparação do Sport para jogo com o Cruzeiro

O lateral ressalta luta do elenco para reagir no Brasileirão e analisa sequência contra Raposa e Atlético em Belo Horizonte

Luan Cândido, lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport entra em campo neste domingo (5), às 20h30, no Mineirão, para enfrentar o Cruzeiro pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Quatro dias depois, o Leão terá novo desafio em Belo Horizonte, desta vez diante do Atlético-MG, na quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, em jogo atrasado da 14ª rodada.

Último colocado da tabela, com apenas 15 pontos somados, o Rubro-Negro precisa de uma arrancada imediata. Restam 14 partidas e o clube ainda precisa de 30 pontos para alcançar os 45, número considerado seguro para evitar o rebaixamento.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (3), o lateral-esquerdo Luan Cândido destacou o empenho do grupo rubro-negro diante da difícil missão.



"Estamos trabalhando muito durante a semana, a gente vem conversando muito. Independente da dificuldade, estamos trabalhando para ganhar os jogos. Isso é nítido, a garra do time, de querer vencer. Então, acho que, independente do momento deles, a gente sabe que é difícil, mas os atletas estão muito empenhados para tirar o Sport dessa situação", comentou o defensor.

Lateral-direita indefinida contra o Cruzeiro

Com Matheus Alexandre suspenso e Aderlan sentindo desconforto na coxa, o setor direito da defesa segue como incógnita para Daniel Paulista. Luan Cândido foi questionado sobre a possibilidade de ser improvisado.

"A questão da lateral não sei ainda o que pode acontecer, mas tenho certeza que o professor está vendo algumas possibilidades. Isso com certeza deve passar no treino, mas até então não sei o que pode ser feito. Independente de quem jogar ali, tenho certeza que vai desempenhar um bom futebol. Nunca joguei na lateral-direita", afirmou.

Sequência de jogos em Belo Horizonte



O Sport permanecerá em Minas Gerais entre os dois compromissos, e para Luan Cândido esse período pode ser positivo para o elenco.

"Acho que a gente está bem preparado para isso. É uma segunda família (elenco), porque vivemos muito aqui, viajamos juntos, a maioria do tempo estamos juntos. Então esse período que a gente vai ficar lá serve para focarmos nos nossos objetivos, fazer o melhor possível nos treinamentos, estar mais juntos, e vai ser muito importante para nós no decorrer da competição."

Gol salvador contra o Fluminense

Na rodada passada, Luan foi o herói do empate contra o Fluminense, na Ilha do Retiro. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, o lateral se atirou na bola e marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

"Sobre a questão do gol, foi tudo muito rápido, porque num momento marcaram falta, depois deram pênalti, e a gente fica meio assim, porque o jogo estava bom. Fiquei muito feliz de ter empatado o jogo, isso foi uma emoção muito grande para mim, meu primeiro gol aqui também (no Sport), se Deus quiser, o primeiro de muitos", iniciou o lateral.

"Pelo que eu estava vivendo nesses meses para trás, passa um filme na nossa cabeça, e agradeço muito a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui, de poder ajudar o Sport nessa situação", completou.

Emprestado pelo Red Bull Bragantino até dezembro de 2025, Luan prefere não pensar sobre o futuro. Contratado na última janela, o atleta já igualou número de partidas que havia feito nesta temporada, no Grêmio, antes de desembarcar no Recife (3).

"Ainda não estou pensando nisso (permanecer no Sport em 2026), estou focado no agora. Então, ainda não vejo possibilidade dessa situação. O objetivo da gente é nessa fase que estamos vivendo", expressou.

Polêmica de arbitragem no empate com o Flu

O empate diante do Fluminense ainda gera debates nos bastidores, já que o clube estuda pedir anulação da partida por conta de um suposto erro de direito do árbitro Raphael Claus. Para o lateral, no entanto, o foco deve permanecer dentro de campo.

"Eu pude acompanhar um pouco disso, mas creio que eles vão fazer um excelente trabalho lá. Vou deixar com eles e estamos focados nos jogos. O que passou, passou, infelizmente, mas acho que é a gente seguir batalhando. Infelizmente, a gente não controla muito a arbitragem."