Sport estuda possibilidade de anulação do jogo contra o Fluminense por erro de direito

O Sport analisa chances de pedir que o jogo da última quarta-feira (1º), válido pela 26ª rodada da Série A, seja anulado

Sport e Fluminense empataram em 2 a 2 na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/ DP Foto)

Após a polêmica arbitragem no empate contra o Fluminense na última quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada da Série A, o Sport estuda a possibilidade de um pedido de anulação da partida. A alegação rubro-negra se baseia em um erro de direito cometido pelo árbitro Raphael Claus.

O lance em questão foi o pênalti assinalado para o tricolor carioca, já na marca dos 32 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o árbitro assinala uma falta para o Sport cometida em cima do atacante Pablo. O VAR, porém, chama o juiz ao monitor para a possível marcação de penalidade máxima, ocorrida posteriormente a falta marcada para o Leão da Ilha.

No áudio do árbitro de vídeo divulgado pela CBF, Raphael Klaus confirma que marcou a falta para o Sport. Essa afirmação faz o clube rubro-negro alegar o erro de direito, já que o VAR não poderia interferir em uma falta anterior ao lance analisado.

Como o árbitro só confirmou a marcação da falta após o lance ser inteiramente concluído, o erro de direito precisará ser interpretado pelos tribunais superiores. O clube leonino analisa as chances do pedido de anulação, mas com nada mais concreto até então.

Em campo

O polêmico lance ocorreu quando o jogo estava empatado por 1 a 1. Com o pênalti marcado, o Fluminense converteu a cobrança e voltou a frente do marcador. No último lance do jogo, Luan Cândido fez o gol rubro-negro que empatou novamente o jogo, se encerrando 2 a 2 na Ilha do Retiro.

O resultado manteve o Sport na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, agora com 15 pontos somados. O Fluminense, por sua vez, chegou aos 35 pontos e assumiu a 7ª colocação na tabela.

