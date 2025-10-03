Sport tem dúvidas na lateral e retornos importantes para encarar o Cruzeiro

Daniel Paulista, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport encerrou nesta sexta-feira (3), no CT José de Andrade Médicis, a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para domingo (5), às 20h30, no Mineirão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe embarca ainda nesta noite para Belo Horizonte, onde realiza mais uma atividade no sábado (4).

Para o confronto, o técnico Daniel Paulista terá que lidar com mudanças na escalação, especialmente na lateral direita. Com Matheus Alexandre suspenso e Aderlan tratando um desconforto na coxa esquerda, a tendência é que Igor Cariús seja improvisado no setor.

Aderlan, de 35 anos, trabalhou à parte no gramado do CT José de Andrade Médicis e ainda será reavaliado, mas deve ser relacionado, já que o Leão tem outro compromisso na capital mineira contra o Atlético-MG, na quarta-feira (8), em jogo atrasado da 14ª rodada.

No meio-campo, Lucas Lima não participou do treino desta sexta por conta de desgaste físico, mas a expectativa é de que esteja em campo diante da Raposa. Já no setor ofensivo, a principal novidade é o retorno do atacante Derik Lacerda o, que cumpriu suspensão contra o Fluminense e volta a ser opção.

Outro nome aguardado é o volante português Sérgio Oliveira, liberado pelo Departamento Médico após mais de dois meses em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo. Ele já pode ser relacionado para o jogo em Belo Horizonte, virando opção no meio-campo do Sport.