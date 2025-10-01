Em arbitragem polêmica, Sport busca empate no último lance contra o Fluminense na Ilha

O Leão arrancou o empate por 2 a 2 aos 51 minutos, com o lateral Luan Cândido

Sport e Fluminense se enfrentaram nesta quarta-feira (1), jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport empatou com o Fluminense em 2 a 2 na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (1), em partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram marcados por Lucas Lima e Luan Cândido, que arrancou o empate nos acréscimos. Pelo lado tricolor, Lucho Acosta e John Kennedy balançaram as redes.

O confronto foi marcado por polêmicas de arbitragem, comandada por Raphael Claus (SP), do quadro da Fifa, e pelo VAR. No primeiro tempo, Claus chegou a validar um gol de Martinelli, do Fluminense, mas foi chamado ao monitor e anulou o lance após revisão.

Já na segunda etapa, com o placar em 1 a 1, a equipe carioca reclamou de um pênalti inicialmente não assinalado. Novamente chamado ao VAR, Claus reviu a jogada e voltou atrás, marcando a penalidade que resultou no segundo gol do Tricolor.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna da Série A, agora com 15 pontos, e volta a campo no próximo domingo (5), às 20h30, para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão. O Fluminense, por sua vez, chegou aos 35 pontos, assumiu a oitava colocação e encara o Atlético-MG no sábado (4), às 18h30, no Maracanã.

O JOGO

Embora as equipes vivam momentos bem diferentes na tabela da competição, o primeiro tempo na Ilha do Retiro foi marcado por muita disputa, mas poucas chances claras de gol.

O Sport iniciou com proposta de intensidade e logo no primeiro minuto partiu para cima. Rivera cruzou para a área em boa chegada do Leão, Matheus Alexandre ganhou de cabeça e deixou Zé Lucas frente a frente com Fábio, mas o volante finalizou mal e desperdiçou grande oportunidade.

O ímpeto rubro-negro, no entanto, não durou muito. O Fluminense cadenciou o jogo e passou a explorar os espaços na defesa leonina. Foi assim que surgiu a resposta do atacante Canobbio: após troca de passes envolventes, Lucho Acosta fez jogada individual, tocou em profundidade para o uruguaio, que acertou a trave.

A segunda boa chance do Sport só veio aos 41 minutos, quando Barletta arriscou de fora da área e obrigou Fábio a se esticar para defender.

Logo em seguida, aos 43, o Fluminense chegou a balançar as redes com Martinelli. O árbitro Raphael Claus chegou a apontar para o centro do campo, mas o VAR entrou em ação e identificou falta no início da jogada, em razão de um pisão de Ignácio em Barletta. Chamado ao monitor, Claus reviu o lance e anulou o gol tricolor. Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

SEGUNDO TEMPO

Depois dos ajustes nos vestiários, as equipes voltaram mais incisivas, já que o empate não era bom para nenhum dos dois times. Aos 18 minutos, o Fluminense abriu o placar com Lucho Acosta. Renê puxou contra-ataque pela esquerda, tocou para Acosta, que fez o giro de corpo e enganou a zaga do Sport. A bola sobrou para Cano, que girou e chutou na trave. No rebote, Kevin Serna cruzou para a área e Acosta completou para o gol.

Daniel Paulista respondeu com mudanças, e um dos que entraram, o camisa 10 Lucas Lima, brilhou. Aos 27 minutos, Luan Cândido iniciou a jogada pela esquerda, tocou para Hyoran, que deu um passe preciso para Lucas Lima encobrir Fábio e deixar tudo igual na Ilha do Retiro.

Aos 37 minutos, o árbitro Raphael Claus foi chamado ao VAR e assinalou pênalti para o Fluminense. John Kennedy bateu firme no canto direito de Gabriel, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol tricolor.

O duelo se encaminhava para uma derrota do Sport em casa, mas, aos 51 minutos, já nos acréscimos finais, Lucas Lima levantou na área, a defesa do Fluminense tentou afastar, e Luan Cândido, no primeiro pau, se atirou para marcar o gol do empate rubro-negro.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Lucas Lima), Rivera e Hyoran (Léo Pereira); Matheusinho (Atencio), Barletta (Romarinho) e Ignacio Ramírez (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignacio, Freytes e Renê; Hercules (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Serna e Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

4º Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols: Lucho Acosta (18'/2T), Lucas Lima (27'/2T), John Kennedy (37'/2T), Luan Cândido (51'/2T)

Cartões amarelos: Ignacio Ramírez, Zé Lucas, Matheus Alexandre (Sport); Ignacio (Fluminense)

Público: 14.172

Renda: R$ 407.770