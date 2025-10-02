Sport estreia com vitória sobre o Botafogo-PB na Copa Maria Bonita
Letícia e Débora Xavier decidiram para as Leoas com gols de cabeça
Publicado: 02/10/2025 às 19:47
Elenco do Sport na Copa Maria Bonita, em partida diante do Botafogo-PB (Sandy James/Sport)
O Sport levou a melhor na estreia da primeira edição da Copa Maria Bonita. Jogando na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na tarde desta quinta-feira (2), as Leoas venceram o Botafogo-PB por 2 a 0, em duelo válido pelo Grupo A. Os gols rubro-negros saíram apenas no segundo tempo, ambos de cabeça, com Letícia e Débora Xavier.
Atual campeão pernambucano e representante do estado na competição, o Sport fez um primeiro tempo equilibrado diante das Belas, mas só conseguiu abrir o marcador após o intervalo. Letícia entrou no jogo na etapa final e precisou de poucos minutos para inaugurar o placar da Copa Maria Bonita. Mesmo em vantagem, as Leoas mantiveram a pressão, enquanto o Botafogo-PB tentava responder em contra-ataques.
Nos minutos finais, Débora Xavier confirmou a vitória ao mandar para o fundo das redes, sacramentando os três pontos para a equipe rubro-negra. Com o resultado, o Sport larga na liderança do Grupo A, enquanto o Botafogo-PB ocupa a lanterna.
Esta é a terceira competição das Leoas em 2025, após as participações no Brasileirão Feminino Série A1 e na Copa do Brasil Feminina. O próximo compromisso será novamente na Arena de Pernambuco, na segunda-feira (6), às 15h30, contra o ABC, pela 3ª rodada da fase de grupos.
A Copa Maria Bonita reúne nove clubes divididos em três grupos. Eles se enfrentam em jogos únicos dentro das chaves, e avançam às semifinais os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. A partir daí, os confrontos serão eliminatórios em partida única, até a final marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30. Em caso de empate no tempo normal, a decisão acontece nos pênaltis.
Além de Sport, Botafogo-PB e ABC, participam da edição inaugural Bahia, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Atlético-PI, CRB e Confiança.
ESTREIA COM VITÓRIA! ???? Letícia e Débora Xavier marcaram no segundo para o Sport vencer o Botafogo-PB por 2 a 0, pela rodada inaugural da Copa Maria Bonita! pic.twitter.com/NOiOunhrbI— Sport Recife - Futebol Feminino (@sportrecifefem) October 2, 2025