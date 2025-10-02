diariodepernambuco.com.br
Copa Maria Bonita: estreia nesta quinta, clubes participantes, regulamento e onde assistir

Sport estreia na Copa Maria Bonita nesta quinta-feira (2) contra o Botafogo-PB na Arena Pernambuco

Paulo Mota

Publicado: 02/10/2025 às 10:27

Copa Maria Bonita/Rafael Vieira/FPF

Copa Maria Bonita (Rafael Vieira/FPF)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (2) para a primeira edição da Copa Maria Bonita, competição inédita do futebol feminino no Nordeste. Com sede única na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o torneio reúne nove clubes, um de cada estado nordestino, entre os dias 2 e 11 de outubro.

Representando o estado de Pernambuco, o Sport — atual campeão estadual — abre a competição diante do Botafogo-PB, às 15h30, em duelo válido pelo Grupo A. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo e pelo Canal GOAT no YouTube.

Clubes participantes e formato de disputa

A Copa Maria Bonita conta com nove equipes divididas em três grupos. Os times se enfrentam em jogos únicos dentro de suas respectivas chaves, em formato de pontos corridos. Avançam às semifinais os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral.

A partir da semifinal, os confrontos são eliminatórios e disputados em jogo único, assim como a grande final, marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30. Em caso de empate no tempo normal, a vaga ou o título será decidido nos pênaltis.

Grupos da Copa Maria Bonita 

Grupo A: Sport (PE), ABC (RN), Botafogo-PB (PB)

Grupo B: Bahia (BA), CRB (AL), Atlético-PI (PI)

Grupo C: Fortaleza (CE), Confiança (SE), Sampaio Corrêa (MA)

Critérios de desempate na primeira fase

Maior número de vitórias;

Maior saldo de gols;

Maior número de gols marcados;

Menor número de cartões vermelhos;

Menor número de cartões amarelos;

Sorteio.

Tabela de jogos – Copa Maria Bonita 2025
1ª rodada

02.out | 15h30 – Sport x Botafogo-PB

02.out | 19h30 – Confiança x Sampaio Corrêa

03.out | 15h30 – CRB x Atlético-PI

2ª rodada

04.out | 15h30 – Botafogo-PB x ABC

04.out | 19h30 – Sampaio Corrêa x Fortaleza

05.out | 15h30 – Bahia x CRB

3ª rodada

06.out | 15h30 – ABC x Sport

06.out | 19h30 – Fortaleza x Confiança

07.out | 15h30 – Atlético-PI x Bahia

Semifinais – 09 de outubro

15h30 – Melhor 1º colocado x Melhor 2º colocado

19h30 – 2º melhor 1º colocado x 3º melhor 1º colocado

Final – 11 de outubro

16h30 – Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

Transmissão

TV Globo (TV Aberta, SporTV e Globoplay)

Canal GOAT (YouTube)

