Copa Maria Bonita: estreia nesta quinta, clubes participantes, regulamento e onde assistir
Sport estreia na Copa Maria Bonita nesta quinta-feira (2) contra o Botafogo-PB na Arena Pernambuco
Publicado: 02/10/2025 às 10:27
Copa Maria Bonita (Rafael Vieira/FPF)
A bola vai rolar nesta quinta-feira (2) para a primeira edição da Copa Maria Bonita, competição inédita do futebol feminino no Nordeste. Com sede única na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o torneio reúne nove clubes, um de cada estado nordestino, entre os dias 2 e 11 de outubro.
Clubes participantes e formato de disputa
A Copa Maria Bonita conta com nove equipes divididas em três grupos. Os times se enfrentam em jogos únicos dentro de suas respectivas chaves, em formato de pontos corridos. Avançam às semifinais os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral.
A partir da semifinal, os confrontos são eliminatórios e disputados em jogo único, assim como a grande final, marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30. Em caso de empate no tempo normal, a vaga ou o título será decidido nos pênaltis.
Grupos da Copa Maria Bonita
Grupo A: Sport (PE), ABC (RN), Botafogo-PB (PB)
Grupo B: Bahia (BA), CRB (AL), Atlético-PI (PI)
Grupo C: Fortaleza (CE), Confiança (SE), Sampaio Corrêa (MA)
Critérios de desempate na primeira fase
Maior número de vitórias;
Maior saldo de gols;
Maior número de gols marcados;
Menor número de cartões vermelhos;
Menor número de cartões amarelos;
Sorteio.
Tabela de jogos – Copa Maria Bonita 2025
1ª rodada
02.out | 15h30 – Sport x Botafogo-PB
02.out | 19h30 – Confiança x Sampaio Corrêa
03.out | 15h30 – CRB x Atlético-PI
2ª rodada
04.out | 15h30 – Botafogo-PB x ABC
04.out | 19h30 – Sampaio Corrêa x Fortaleza
05.out | 15h30 – Bahia x CRB
3ª rodada
06.out | 15h30 – ABC x Sport
06.out | 19h30 – Fortaleza x Confiança
07.out | 15h30 – Atlético-PI x Bahia
Semifinais – 09 de outubro
15h30 – Melhor 1º colocado x Melhor 2º colocado
19h30 – 2º melhor 1º colocado x 3º melhor 1º colocado
Final – 11 de outubro
16h30 – Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2
Transmissão
TV Globo (TV Aberta, SporTV e Globoplay)
Canal GOAT (YouTube)