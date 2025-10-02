Sport lança nova camisa em apoio ao Outubro Rosa; confira detalhes

Parte da arrecadação com as vendas será destinada à Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama

Camisa do Sport em apoio ao "Outubro Rosa" (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport lançou, nesta quinta-feira (2), a nova edição da camisa Outubro Rosa, que neste ano chega com o lema "Um toque pela vida". A iniciativa reforça a importância do autoexame e da prevenção como principais aliados no diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta é a quinta temporada consecutiva em que o clube abraça a causa.

O clube divulgou que o lançamento acontece em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), entidade que atua em âmbito nacional para o acesso das mulheres ao diagnóstico ágil e ao tratamento de qualidade. Parte da arrecadação obtida com a venda das camisas será destinada diretamente à FEMAMA.

O uniforme traz detalhes que simbolizam a campanha, como grafismos florais representando resistência, persistência e a força feminina. No interior da camisa, uma etiqueta especial da FEMAMA reforça informações sobre a instituição e a importância da data.

As camisas já estão disponíveis nas Lojas PTS (Ilha do Retiro e principais shoppings da cidade), no site oficial do clube e no e-commerce da Umbro, fornecedora de material esportivo do Sport. Como em anos anteriores, a versão Torcedor também foi lançada, com preço acessível em relação ao modelo de Jogo, além de diferenças no tecido e nos detalhes de acabamento. A linha conta com opções nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.