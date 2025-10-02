Sport: Daniel Paulista atualiza situação de Sérgio Oliveira e projeta retorno do atleta

O português realiza atividades com o elenco no CT e ganha expectativa de volta nos próximos jogos do Leão

Sérgio Oliveira, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O técnico Daniel Paulista, do Sport, demonstrou otimismo em relação à recuperação do volante português Sérgio Oliveira, que pode estar próximo de voltar a vestir a camisa rubro-negra. Após o empate em 2 a 2 com o Fluminense, nesta quinta-feira (2), na Ilha do Retiro, o treinador comentou sobre a evolução do jogador, que está em fase final de transição física.



"O Sérgio foi liberado pelo Departamento Médico e está em transição. Iniciou os trabalhos com o grupo normalmente na segunda-feira (...). Possivelmente, nos próximos jogos ele já possa estar à disposição", explicou o comandante leonino.

Sérgio Oliveira sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo em julho, durante um treinamento no CT José de Andrade Médicis. Apesar do prazo inicial de até seis semanas para recuperação, o processo acabou se estendendo devido à necessidade de reforço físico. Desde então, o jogador passou por sessões intensivas de fisioterapia e fortalecimento, e agora participa de atividades com bola no CT.

Contratado até dezembro de 2026, o português soma 18 partidas pelo Sport em 2025, com dois gols e uma assistência. Sua última atuação foi no dia 14 de julho, contra o Juventude, fora de casa. Desde então, está afastado há mais de dois meses dos gramados.

A expectativa é de que Sérgio volte a ser opção nos próximos, reforçando o setor de criação rubro-negro em um momento crítico. O Sport ocupa a lanterna da Série A, com 15 pontos, e o próximo compromisso acontece no domingo (5), às 20h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão.