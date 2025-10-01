Daniel Paulista reconhece oscilações do Sport, mas valoriza virtudes contra o Fluminense

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Técnico do Sport, Daniel Paulista (Rafael Vieira)

O técnico do Sport, Daniel Paulista, analisou o empate em 2 a 2 com o Fluminense na Ilha do Retiro, válido pela 26ª rodada da Série A, destacando o trabalho de montagem do elenco rubro-negro diante das dificuldades na competição. Em busca de uma arrancada para escapar do rebaixamento, a equipe rubro-negra vem de oscilações.

“É o trabalho do dia a dia, falei não se foi contra o Corinthians ou Fortaleza que estávamos montando um elenco na Série A com um déficit de pontuação muito grande e, ao mesmo tempo, ajustando o elenco com a competição em andamento e enfrentando os grandes adversários que nós temos pela frente. Essas oscilações, claro, que nos incomodam e acho que elas não nos têm feito crescer mais na competição em termos de resultado, nos assumimos isso, mas acho que também é pelo estágio que nós estamos de montagem do próprio elenco", disse o treinador.

Daniel destacou ainda a busca constante por soluções táticas durante a temporada: "Estamos procurando a melhor escalação, substituições têm acontecido com o intuito de procurar sempre o que for melhor para a equipe. É muito a minha leitura. Nós fizemos um bom jogo contra o Corinthians, oscilamos negativamente contra o Fortaleza e hoje respondemos mais uma vez, fazendo um jogo muito competitivo, claro, apresentando erros ofensivos e defensivos, mas o Fluminense também apresentou e é uma equipe extremamente avançada em estágio de entrosamento e competição", acrescentou.

O técnico ainda elogiou a qualidade do adversário e o nível de competitividade do confronto: "Estamos falando de um Fluminense que há três, quatro meses estava entre as quatro melhores equipes do Mundial de Clubes, elogiada no Brasil e mundialmente por todos, e o Sport hoje encarou o Fluminense num jogo ok, apresentou defeitos, situações também, mas as também virtudes dentro do jogo", completou Daniel Paulista.