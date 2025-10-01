Léo Medrado: 'Claro que será um milagre o Sport escapar do rebaixamento, mas vamos ao sonho'

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima. (Rafael Vieira)

Outubro: férias frustradas ou sobrevivência?

“O Sport caiu!”, o que que pensa 99% dos torcedores do Sport. Os matemáticos também. Vamos aos números! Em 2019, o Ceará escapou do rebaixamento com 39 pontos. Em 2009, o Fluminense fugiu com 46 pontos. Vamos para a média? 42,5 pontos. O Sport poderá ficar na Série A com 43 pontos. Mas… O clube tem 14 pontos. Terá 15 jogos pela frente, sendo oito em casa e sete fora. Se ganhar todos na Ilha do Retiro, incluindo o de hoje contra o Fluminense, somará mais 24 pontos, chegando a 38 pontos. Se empatar cinco dos sete jogos fora de casa, atingirá 43 pontos, podendo perder dois jogos fora da Ilha. De lambuja! Claro que será um milagre. Mas, estamos num sonho. E sonho é sonho. Vamos ao sonho. A campanha: 8v, 5e e 2d. Em casa: Fluminense, Ceará, Mirassol, Juventude, Atlético MG, Vitória, Grêmio e o Flamengo (quando a CBF marcar o jogo atrasado da 12ª rodada). O Sport escolherá os cinco times com quem vai empatar fora de casa: Cruzeiro, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Botafogo, Santos e Bahia. Só poderá escolher dois pra perder, tá? O time titular que vai se classificar: Gabriel, no gol; laterais: Aderlan e Luan Cândido… banco! Matheus Alexandre e Igor Cariús são melhores; zagueiros: Rafael Thyere e Ramon; os volantes: Rivera, titular. O segundo volante, escolha um: Zé Lucas, Pedro Augusto, Sérgio Oliveira e Lucas Kal; vou pular o meia, o craque; o ataque: Derick é esforçado, Matheusinho fez os dois gols das duas vitórias. Pode colocar os dois no time e escolha mais um. E o craque do time? O camisa dez, Lucas Lima! Lembrei do Programa Léo Medrado & Traíras, em janeiro, quando disseram pra mim: “Lucas Lima é da Série B”. Discordei! E perdi…

Santa Cruz só venceu uma vez por dois ou mais gols fora de casa em 2025

O Santa subiu. Saiu de uma Série D onde 64 times foram reduzidos a quatro classificados. Para o tamanho do Santa Cruz, que nunca mais volte! O clube é GRANDE! Sou daqueles torcedores que não colocam a estrela no uniforme numa Série D ou Série C. Na Série B, vá lá que seja. Em 1975, na Primeira Divisão e numa campanha histórica, apenas dois jogos — contra Cruzeiro e Internacional— afastaram o time do título. E, para mim, o Santa jogava até mais que os adversários.

Oito e oitocentos

O Náutico passou por uma sequência de 13 jogos sem perder e tomou apenas dois gols, ainda na primeira fase. Na estreia do quadrangular contra o Brusque, venceu fora de casa. A confiança chegou no limite. Mas, o que é o futebol. Em oito dias, o Náutico acumulou duas derrotas contra os campineiros. A defesa caiu, o meio-campo foi totalmente modificado e o ataque trocou peça por peça. Remodelou, subiu e empatou contra a Ponte. Se perder para o Guarani, cai fora. Mas precisa crescer na decisão contra o Bugre. Se ganhar sábado, passa pelo Brusque e salva a temporada.