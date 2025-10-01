Sport x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão

Sport e Fluminense se enfrentam pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/DP Foto e Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C)

O Sport recebe o Fluminense nesta quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro, em mais um desafio pela Série A. Afundado na lanterna da competição, o time comandado por Daniel Paulista chega pressionado após a derrota para o Fortaleza, na Arena Castelão, desperdiçando mais uma chance de iniciar a sonhada arrancada para escapar do rebaixamento.

Do outro lado, o adversário vive momento oposto. Renovado após vencer o clássico contra o Botafogo e sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense busca embalar na parte de cima da tabela e voltar a se aproximar do G-6. O triunfo no fim de semana elevou a confiança do Tricolor carioca, que desembarca no Recife com status de favorito.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Maracanã, e o Fluminense levou a melhor. De virada, venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, em resultado que marcou a saída de Pepa do comando do Sport. Naquela ocasião, o Tricolor ainda era treinado por Renato Gaúcho.

SPORT

O técnico Daniel Paulista terá problemas para montar o Sport diante do Fluminense. Além de precisar mexer no ataque, ele também pode ser forçado a alterar a defesa. Derik Lacerda, artilheiro rubro-negro na Série A, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e cumpre suspensão automática.

Sem o camisa 18, o treinador será obrigado a promover mudanças no setor ofensivo. Entre as opções para a função de centroavante estão Pablo, Ignacio "Colo" Ramírez e Gonçalo Paciência. Caso a escolha seja por um ataque mais móvel, Chrystian Barletta surge como alternativa.

Na defesa, a situação também preocupa. O zagueiro e capitão Rafael Thyere deixou o campo no intervalo do clássico nordestino após sofrer um trauma na região lombar e virou dúvida para o duelo desta quarta.

Já o volante Pedro Augusto preocupa ainda mais o departamento médico. Cotado para ser titular contra o Fortaleza, o jogador sequer foi relacionado após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o treinamento da última quinta-feira (25). Ele segue em tratamento e não tem previsão de retorno.

Outro que segue em recuperação é o meia português Sérgio Oliveira, que avança na fase final de transição física. O jogador está sendo avaliado pelo departamento médico e pode ser liberado em breve para voltar a atuar.

Por outro lado, o Sport terá o retorno do volante Zé Lucas. Peça importante no esquema de Daniel Paulista, o atleta de 17 anos volta a ser opção após cumprir suspensão automática no duelo contra o Fortaleza.

FLUMINENSE

Vindo de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, a última delas no clássico contra o Botafogo, o Fluminense de Luis Zubeldía ocupa a oitava colocação, com 34 pontos, e busca se reaproximar do G-6. A tendência é que o treinador mantenha a base da equipe, mas com uma mudança na defesa. Isso porque a delegação tricolor embarcou para o Recife sem o zagueiro e capitão Thiago Silva, que será poupado.

O defensor deixou o gramado nos minutos finais da vitória sobre o Botafogo, no último domingo, no Maracanã, após sentir dores no músculo anterior da coxa direita. Logo depois do clássico, Thiago publicou um vídeo em suas redes sociais realizando tratamento em casa. Sem ele, a expectativa é que Ignácio assuma a titularidade ao lado de Freytes na zaga, enquanto Igor Rabello também aparece como opção.

Entre os destaques do Time de Guerreiros para o confronto desta quarta-feira, o argentino Germán Cano chega embalado. O centroavante marcou diante do Botafogo, igualou-se a Kaio Jorge, do Cruzeiro, e reassumiu a vice-liderança da artilharia nacional em 2025, somando agora 20 gols.

Outro nome a ser observado é o também argentino Lucho Acosta, reforço contratado na última janela de transferências e que vem ganhando espaço na criação tricolor.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo (Ignacio Ramírez). Técnico: Daniel Paulista.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Igor Rabello), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano. Técnico: Luis Zubeldía.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

4º Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

