Santa Cruz só venceu uma vez por dois ou mais gols fora de casa em 2025
Santa Cruz precisa de feito raro como visitante para conquistar o título da Série D
Publicado: 30/09/2025 às 09:01
Thiaguinho, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz terá que desafiar os próprios números se quiser conquistar o título inédito da Série D. Após ser derrotado pelo Barra-SC por 1 a 0, no último sábado (27), na Arena Pernambuco — diante de um público recorde — o Tricolor do Arruda precisa reverter a desvantagem fora de casa. E mais do que vencer, se quiser evitar os pênaltis, Cobra Coral precisa triunfar por dois ou mais gols de diferença, algo que só conseguiu uma única vez em toda a temporada de 2025 como visitante.
Na Série D, o cenário também não é dos mais animadores. Como visitante, o Santa Cruz jogou 11 vezes, com quatro vitórias, quatro empates e tres derrotas, somando um aproveitamento ligeiramente melhor, de 48,4%. Porém, todas as vitórias na competição nacional foram apertadas: três por 1 a 0 (contra Treze, Sousa-PB e Maranhão) e uma por 2 a 1 sobre o Central.
O desafio agora é monumental. Vencer o Barra-SC fora de casa já seria um feito importante e levaria a decisão para as penalidades máximas, mas fazer isso com pelo menos dois gols de vantagem é algo que escapa ao histórico recente do Tricolor. O adversário, por sua vez, mostrou-se organizado e eficiente, mesmo jogando em um ambiente hostil.
A missão do Santa Cruz, portanto, é mais do que tática: é histórica. Para levantar a taça da Série D, a Cobra Coral terá que romper uma barreira que o acompanhou durante todo o ano de 2025. O desafio está lançado.