Santa Cruz só venceu uma vez por dois ou mais gols fora de casa em 2025

Thiaguinho, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz terá que desafiar os próprios números se quiser conquistar o título inédito da Série D. Após ser derrotado pelo Barra-SC por 1 a 0, no último sábado (27), na Arena Pernambuco — diante de um público recorde — o Tricolor do Arruda precisa reverter a desvantagem fora de casa. E mais do que vencer, se quiser evitar os pênaltis, Cobra Coral precisa triunfar por dois ou mais gols de diferença, algo que só conseguiu uma única vez em toda a temporada de 2025 como visitante.

Até aqui, o Tricolor do Arruda disputou 16 partidas fora de casa no ano, com um desempenho equilibrado: cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas, marcando e sofrendo 14 gols. O aproveitamento é de 43,75%, mas o dado mais preocupante é que, dessas cinco vitórias longe de casa, apenas uma foi por uma diferença superior a um gol: a goleada por 4 a 0 sobre o Jaguar, ainda no Campeonato Pernambucano, em jogo disputado na Arena Pernambuco.

Na Série D, o cenário também não é dos mais animadores. Como visitante, o Santa Cruz jogou 11 vezes, com quatro vitórias, quatro empates e tres derrotas, somando um aproveitamento ligeiramente melhor, de 48,4%. Porém, todas as vitórias na competição nacional foram apertadas: três por 1 a 0 (contra Treze, Sousa-PB e Maranhão) e uma por 2 a 1 sobre o Central.

O desafio agora é monumental. Vencer o Barra-SC fora de casa já seria um feito importante e levaria a decisão para as penalidades máximas, mas fazer isso com pelo menos dois gols de vantagem é algo que escapa ao histórico recente do Tricolor. O adversário, por sua vez, mostrou-se organizado e eficiente, mesmo jogando em um ambiente hostil.

A missão do Santa Cruz, portanto, é mais do que tática: é histórica. Para levantar a taça da Série D, a Cobra Coral terá que romper uma barreira que o acompanhou durante todo o ano de 2025. O desafio está lançado.

