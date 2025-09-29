Afundado na lanterna, Sport supera 95% de chances de rebaixamento no Brasileirão

Derrota para o Fortaleza fez situação na tabela se agravar para o Leão da Ilha; próximo compromisso é contra o Fluminense

Lucas Lima, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport viu sua situação na Série A do Campeonato Brasileiro se agravar após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último sábado (27), na Arena Castelão, pela 25ª rodada. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Rubro-Negro passou a ter 95,7% de chances de rebaixamento para a Segunda Divisão.

O resultado ampliou o drama leonino, que segue na lanterna do Brasileirão com apenas 14 pontos. Em 23 partidas disputadas, o time conquistou apenas duas vitórias e não conseguiu reduzir a distância para o próprio Fortaleza, penúltimo colocado, que agora possui sete pontos de vantagem.

A diferença para o primeiro time fora do Z-4, o Santos, já chega a 13 pontos. O próximo compromisso do Sport será diante do Fluminense, nesta quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro.