Sport conta com retorno de Zé Lucas para duelo contra o Fluminense

O volante de 17 anos cumpriu suspensão automática na rodada anterior e desfalcou o Rubro-Negro na partida contra o Fortaleza

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)

Ainda em busca de uma arrancada histórica para escapar do rebaixamento no Brasileirão, o Sport enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira (1), às 19h, na Ilha do Retiro. O Leão terá o retorno do volante Zé Lucas, peça importante no esquema do técnico Daniel Paulista.

O jogador de 17 anos volta a ser opção após cumprir suspensão automática no duelo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela rodada passada. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Corinthians e, por isso, ficou de fora. Na ausência do jovem, Lucas Kal foi o escolhido para iniciar como titular no Clássico do Nordeste, que terminou com derrota rubro-negra por 1 a 0.

Peça fundamental no meio-campo leonino, Zé Lucas soma 19 partidas nesta Série A e, ao todo, já acumula 29 atuações pelo Sport na temporada. Contra o Fluminense, a tendência é que o garoto retome a titularidade formando dupla com o colombiano Rivera no setor.