Daniel Paulista admite inconstância do Sport e assume responsabilidade após derrota

A pressão cresce, e o tempo é curto. A derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (27), na Arena Castelão, expôs novamente os problemas do Sport na Série A. Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o time comandado por Daniel Paulista teve uma atuação apagada e desperdiçou a chance de encostar nos rivais diretos na tabela. Após a partida, o treinador não escondeu a frustração com o desempenho da equipe e reconheceu a oscilação como um dos principais obstáculos do clube.

“Hoje, na minha análise, fizemos uma partida abaixo do que podemos e do que vínhamos apresentando. Essa inconstância talvez seja o que mais tem nos incomodado no momento”, afirmou Daniel.

A declaração evidencia o desconforto do técnico com a falta de padrão entre os jogos da equipe rubro-negra. Na rodada anterior, o Sport havia vencido o Corinthians com uma atuação considerada sólida. A expectativa era de manutenção do bom rendimento, mas a realidade foi outra no duelo contra o Fortaleza.

“Fizemos uma boa apresentação contra o Corinthians e hoje foi totalmente o contrário. Temos que assumir a responsabilidade, todos nós, para entender o que aconteceu e já pensar na próxima partida”, completou o comandante rubro-negro.

Mesmo pressionado pelo risco crescente de rebaixamento, Daniel Paulista mantém o discurso de luta e acredita que, enquanto houver chances matemáticas, a equipe precisa seguir acreditando.

“Sempre soubemos que a situação era complicada, nunca dissemos o contrário. Mas, enquanto houver possibilidades, temos que seguir trabalhando e insistindo. Ainda temos confrontos pela frente e precisamos ser mais consistentes”, ressaltou.

Sobre o confronto em si, o técnico destacou que, apesar de ter mantido praticamente a mesma escalação do jogo anterior, a postura e a dinâmica da equipe foram completamente diferentes, o que custou caro diante de um adversário direto. “Era um jogo especial, decisivo. Infelizmente, não conseguimos repetir a entrega e o desempenho. Pagamos caro por isso”, apontou.

Agora, Daniel Paulista tenta virar a chave rapidamente para o próximo compromisso do Sport, que será contra o Fluminense, na quarta-feira (1º). Sem tempo para lamentações, o foco do treinador é tentar corrigir os erros e encontrar estabilidade nas últimas rodadas.

“Não temos tempo para lamentar. Temos que trabalhar em cima dessa fragilidade, dessa inconstância, para que possamos nos apresentar bem novamente e buscar uma vitória”, concluiu.

