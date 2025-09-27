Sport perde para o Fortaleza em confronto direto na luta contra o rebaixamento na Série A

O Leão da Ilha não conseguiu passar pelo Tricolor do Pici, na Arena Castelão, e agora vê a situação se complicar ainda mais na tabela

Fortaleza e Sport se enfrentaram pela 25ª rodada do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport Recife)

Em partida realizada na Arena Castelão, o Sport foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (27). O confronto, válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, colocou frente a frente os dois últimos colocados da tabela. O gol do Tricolor do Pici foi marcado por Lucas Sasha.

Em uma atuação apagada, o Leão da Ilha desperdiçou a chance de encurtar a diferença para o rival regional na briga contra o rebaixamento e viu a distância aumentar para sete pontos. Os rubro-negros seguem em fase dramática no Brasileirão, ainda na lanterna, com 14 pontos. O Fortaleza, por sua vez, alcançou seu quinto triunfo na competição.

O Sport ainda perdeu o zagueiro e capitão Rafael Thyere por lesão. Segundo a assessoria do clube, o defensor sofreu um trauma na região lombar. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (1º), às 19h, contra o Fluminense, na Ilha do Retiro.

O JOGO

Precisando mostrar um bom futebol ao torcedor, era o Fortaleza quem tentava ditar o ritmo do jogo. Aos cinco minutos, Deyverson recebeu um cruzamento, subiu bem para cabecear se desmarcando, mas acabou mandando a bola longe da meta.

O Tricolor do Pici trocava passes e buscava espaços, enquanto o Sport tentava aproveitar algum erro do adversário para contra-atacar.

As duas últimas equipes na tabela da Série A evidenciaram suas limitações no clássico nordestino, e a partida caiu de ritmo durante a primeira etapa. Enquanto o Fortaleza não conseguia acertar o último passe, o Leão da Ilha pouco ameaçava o gol rival.

Mas a estrela de Lucas Sasha brilhou. Quando tudo se encaminhava para um empate no primeiro tempo, o camisa 88 apareceu livre a poucos passos da grande área, recebeu passe de Mancuso, pedalou sobre a marcação, puxou para o pé esquerdo e bateu firme, rasteiro, para abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo foi mais equilibrado e também muito mais movimentado, com destaques para os goleiros. com o Sport tentando se lançar mais ao ataque na busca pelo gol de empate. Avançando suas linhas, a equipe pernambucana deixou brechas no sistema defensivo, espaço que o Fortaleza tentava explorar em suas idas ao ataque. O jogo, diferentemente do primeiro tempo, ficou mais aberto, com chegadas ao ataque das duas equipes, apesar de poucas chances claras de gol.

Daniel Paulista tentava apostar suas fichas nas alterações. A partir dos 15 minutos, o Sport cresceu ainda mais no jogo e passou a dar trabalho para o goleiro João Ricardo, que fez de tudo para segurar a vitória. O Rubro-Negro pressionava em finalizações de Derik Lacerda e Hyoran, que entrou no segundo tempo. Os minutos finais foram movimentados, com pressão do Sport e contra-ataques do Fortaleza, mas o jogo terminou com a vitória do Fortaleza por 1 a 0.

FICHA DA PARTIDA



FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim (Guzmán); Yago Pikachu (Kuscevic), Breno Lopes (Herrera) e Deyverson (Lucero). Técnico: Martín Palermo.

SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Hyoran) e Lucas Lima (Romarinho); Matheusinho (Ignacio Ramírez), Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 16h

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

4º Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Gol: Lucas Sasha (43/1T)

Cartões amarelos: Mancuso, Bruno Pacheco (Fortaleza); Derik Lacerda, Luan Cândido, Aderlan (Sport)











