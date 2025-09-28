Derik desfalca o Sport contra o Fluminense após terceiro cartão amarelo no Brasileirão

Derik Lacerda, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O técnico Daniel Paulista terá problema no ataque para o próximo compromisso do Sport no Campeonato Brasileiro. Derik Lacerda recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (27), na Arena Castelão, e será desfalque diante do Fluminense, na quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada.

Derik havia sido advertido anteriormente nas partidas contra São Paulo e Vasco, completando a sequência que o tira do duelo com o Tricolor das Laranjeiras. Esta será a segunda vez que o jogador, contratado nesta temporada, ficará fora de um jogo por suspensão automática com a camisa rubro-negra.

A ausência do atacante representa mais um desafio para o setor ofensivo leonino, que já sofre com a baixa produtividade no campeonato. Com três gols, Derik é o artilheiro do Leão na Série A.