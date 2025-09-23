diariodepernambuco.com.br
Sport
Sport

Sport Sub-16 aplica goleada histórica de 19 a 0 sobre o Sete de Setembro

Leões da base do Sport aplicam goleada histórica de 19 a 0 no Sete de Setembro pela Copa Carpina

Paulo Mota

Publicado: 23/09/2025 às 09:46

Seguir no Google News Seguir

Leões da Base do Sport/Reprodução

Leões da Base do Sport (Reprodução)

Na segunda rodada da Copa Carpina Sub-16, realizada no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, em Paratibe, os Leões da Base do Sport protagonizaram uma verdadeira goleada ao vencer o Sete de Setembro por impressionantes 19 a 0.

Veja também:
O ataque leonino foi comandado por Arthur Victor, autor de quatro gols, seguido por Jonathas e Everson, que balançaram a rede três vezes cada. Também contribuíram para o placar Bernardo (2), Grafite (2), Hanry, Mesaque, Bruno Miguel, Ian Felipe e Leony, completando a lista de artilheiros da partida.

Com o resultado, o Sport soma quatro pontos em duas partidas na competição. Na estreia, a equipe rubro-negra empatou em 2 a 2 com o Treze-PB, no CT do Leão. A equipe comandada pela base leonina agora mira a sequência do torneio com confiança após a exibição dominante.

A Copa Carpina Sub-16 é uma importante vitrine para as promessas do futebol regional e o Sport já demonstra que tem força para chegar longe nesta edição.

Carpina , copa , esportes , goleada , histórico , sete , Sete de setembro , Setembro
Mais de Sport

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP