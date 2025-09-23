Sport Sub-16 aplica goleada histórica de 19 a 0 sobre o Sete de Setembro
Publicado: 23/09/2025 às 09:46
Leões da Base do Sport (Reprodução)
Na segunda rodada da Copa Carpina Sub-16, realizada no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, em Paratibe, os Leões da Base do Sport protagonizaram uma verdadeira goleada ao vencer o Sete de Setembro por impressionantes 19 a 0.
Com o resultado, o Sport soma quatro pontos em duas partidas na competição. Na estreia, a equipe rubro-negra empatou em 2 a 2 com o Treze-PB, no CT do Leão. A equipe comandada pela base leonina agora mira a sequência do torneio com confiança após a exibição dominante.
A Copa Carpina Sub-16 é uma importante vitrine para as promessas do futebol regional e o Sport já demonstra que tem força para chegar longe nesta edição.
