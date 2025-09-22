CBF divulga áudio do VAR em gol anulado de Zé Lucas, do Sport, na vitória sobre o Corinthians

Sport x Corinthians, jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão (Sandy James)

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou a análise do lance mais polêmico da vitória do Sport sobre o Corinthians, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro quebrou um jejum de seis meses sem triunfos em casa e chegou a 14 pontos, mas ainda segue na lanterna.

Logo aos dez minutos do primeiro tempo, Zé Lucas balançou as redes para o Sport e teve o gol inicialmente validado em campo. Porém, a equipe do árbitro assistente de vídeo (VAR) interveio e chamou o árbitro Savio Pereira Sampaio para revisão no monitor. Após análise, o gol foi anulado por interferência de Luan Cândido na jogada, decisão que irritou torcedores do Leão.

No áudio divulgado, os árbitros de vídeo explicam que Luan Cândido estava em posição de impedimento e encostou nas costas do zagueiro corintiano Gustavo Henrique enquanto a bola viajava pelo alto. O toque, mesmo sem força para configurar falta, foi interpretado como interferência na disputa da jogada.

“Esse jogador da linha, o 96 (Luan Cândido), está em posição de impedimento e encosta em seu adversário no momento em que a bola está no ar, impedindo dele jogar. Observe a mão dele agora nas costas”, descreve o VAR.

Em seguida, o árbitro de campo confirma que há “o contato”, enquanto o VAR complementa: "Esse contato pra gente não é faltoso”. Sávio então conclui: "Não é faltoso, mas interfere na ação do defensor”. Com isso, a equipe decide “anular o gol por impedimento e interferência no adversário”.