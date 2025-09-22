Setores reduzidos na Ilha causam críticas da torcida do Sport; clube admite erro operacional

Novo AVCB aumentou o público do estádio, mas diminuiu área destinada à torcida rubro-negra no jogo contra o Corinthians

Sport x Corinthians, jogo válido pela 24ª rodada da Série A (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport encerrou um jejum de seis meses sem vitórias como mandante ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, no último domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão. A festa na Ilha do Retiro, porém, foi marcada por fortes críticas de torcedores rubro-negros diante de problemas em setores do estádio.

As principais queixas vieram dos setores Cadeiras de Ampliação e Sociais, onde parte do espaço precisou ser isolada por determinação dos órgãos de segurança. Nas redes sociais, circularam fotos de torcedores assistindo ao jogo em pé, sem assentos disponíveis. O público oficial da partida foi de 26.504 torcedores.

Estou recebendo fotos de gente que comprou assento especial (cadeira da ampliação) e está assistindo em pé pq a torcida do @sportrecife está espremida para dar prioridade a torcida do Corinthians.



ISSO É UMA VERGONHA! pic.twitter.com/9nfuIcQ8D1 — Walfrido Neto (@walfridofreire) September 21, 2025

A insatisfação aumentou com o fato de que, apesar de um novo Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) elevar a capacidade da Ilha de 26.345 para 27.325 pessoas, a área destinada à torcida rubro-negra diminuiu. Parte do setor de visitantes, reservado aos corintianos, foi ampliada, o que gerou protestos nas arquibancadas contra o presidente do clube, Yuri Romão.

Não bastasse a vergonha em campo, o Sport tirou espaço da própria torcida pra abrir pra visitante.



Yuri Romão tem se esforçado muito pra ninguém nunca conseguir superar ele no título de pior presidente da história. pic.twitter.com/4ShN0gRV7K — ttulio (@ttuliott) September 21, 2025

De acordo com levantamento do Blog de Cassio Zirpoli, três setores do estádio tiveram redução de espaço: Cadeiras de Ampliação, Assento Especial e Arquibancada Frontal. Outros cinco ganharam mais lugares, entre eles Cadeira Central, Sociais, Tobogã da Sede e Tobogã do Placar (este abrigou a torcida do Corinthians no domingo).

Em comunicado divulgado, o Sport admitiu falha na operação da partida. O clube informou ainda que, na reunião de pós-jogo, todos os pontos foram discutidos e encaminhados para solução, com o objetivo de evitar novos problemas em partidas futuras.

Confira a nota completa do Sport:

"O Sport Club do Recife reconhece a falha operacional ocorrida na operação do jogo contra o Corinthians, no último domingo (22), referente ao setor das Cadeiras de Ampliação.

A decisão de isolar parte do espaço foi tomada pelos órgãos de segurança. O Clube, entretanto, falhou ao não realizar de forma rápida os ajustes para melhorar o conforto do torcedor ao longo da partida e evitar o transtorno ocorrido. No intervalo da partida, o espaço reservado para as famílias dos jogadores foi diminuído para dar mais espaço aos torcedores rubro-negros.

"Na reunião de pós-jogo, realizada nesta segunda-feira (22), todos os pontos foram discutidos e encaminhados para solução."