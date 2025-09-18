Daniel Paulista e Dorival se reencontram em duelo com histórias por Sport e Corinthians

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, e Daniel Paulista, treinador do Sport (Rodrigo Coca/Corinthians e Paulo Paiva/Sport Recife)

O confronto entre Sport e Corinthians, neste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, terá um ingrediente especial: o reencontro entre Daniel Paulista e Dorival Júnior, dois técnicos com trajetórias por essas duas equipes do Campeonato Brasileiro. Além da rivalidade em campo, o duelo traz memórias e curiosidades da carreira de ambos.

Dorival Júnior, de 63 anos, teve sua única passagem pelo Sport em 2006, no início da carreira como treinador. Naquele ano, Dorival conquistou o título do Campeonato Pernambucano. Em sua primeira disputa estadual pelo clube, o treinador levou o Leão ao título contra o Santa Cruz antes de ser contratado pelo Cruzeiro em setembro daquele ano.

A temporada rubro-negra terminou com acesso à Primeira Divisão. No entanto, ele não permaneceu até o fim, já que foi demitido na 23ª rodada e substituído por Givanildo Oliveira.

Daniel Paulista, por sua vez, tem passagem como jogador pelo Corinthians em 2007, participando apenas do Campeonato Paulista. Mais tarde, ao chegar a Pernambuco para atuar no Náutico, passou a ser chamado de Daniel Paulista para diferenciar de outro Daniel presente no vestiário, o Sobralense.

Curiosamente, Daniel e Dorival já trabalharam juntos no São Caetano-SP, quando o atual técnico do Sport era capitão do time e Dorival comandava a equipe. Esse vínculo adiciona um tempero extra ao confronto entre os dois neste domingo.

SPORT X CORINTHIANS: FASES DIFERENTES

Como treinador do Sport, Daniel Paulista enfrenta o desafio de conduzir o clube a uma campanha inédita para evitar o rebaixamento à Série B. O Leão ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas 11 pontos.

Aos 43 anos, ele retornou ao Recife após cinco temporadas e mantém a história de ídolo do clube, tendo atuado como jogador rubro-negro entre 2008 e 2010. Nesse período, conquistou a histórica Copa do Brasil de 2008, sobre o Corinthians, marcando um gol na semifinal contra o Vasco, além dos títulos estaduais de 2008, 2009 e 2010, que consolidaram sua relação com a torcida.

Já Dorival, ex-treinador da Seleção Brasileira, chega ao duelo com cinco jogos de invencibilidade no comando do Corinthians, somando quatro vitórias e um empate entre Brasileirão e Copa do Brasil. Desde sua chegada em abril, o técnico acumula 26 partidas e registra um aproveitamento de 56%, com apenas duas derrotas nos últimos 12 confrontos. O Timão ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil.