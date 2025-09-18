Memphis Depay joga contra o Sport? Saiba a situação da lesão do atacante do Corinthians

Memphis Depay, atacante do Corinthians (Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians ainda aguarda por uma definição sobre a situação de Memphis Depay. O atacante holandês, que ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no último sábado (13), no Maracanã, por conta de um edema na coxa direita, segue como dúvida para o duelo diante do Sport, neste domingo (21), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da competição.

Depay havia retornado recentemente de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, mas voltou a sentir dores no jogo contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando pediu substituição ainda no primeiro tempo. O problema atual, segundo o departamento médico, não envolve rompimento de fibras musculares, o que reduz o tempo de recuperação. Mesmo assim, ele ainda não treinou nesta semana e tem realizado apenas atividades internas no centro de treinamento do clube.

A comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, vai avaliar se vale a pena relacionar o camisa 10 para a viagem ao Recife ou se será melhor poupá-lo. Dorival Júnior ainda tem mais duas sessões de treinamentos.

Enquanto Memphis é dúvida, o Timão pode ter um reforço importante. Yuri Alberto, que passou por cirurgia de hérnia inguinal, voltou a ganhar ritmo nos últimos jogos. Ele entrou em campo nas duas últimas rodadas e pode ser titular contra o Sport. O atacante é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 13 gols.

Na tabela, o Corinthians ocupa a nona colocação e atravessa momento de estabilidade. O time não perde há cinco partidas, somando quatro vitórias e um empate entre Copa do Brasil e Brasileirão. Sob o comando de Dorival Júnior, que já completou 26 jogos à frente da equipe desde abril, o aproveitamento é de 56%, com apenas duas derrotas nas últimas 12 partidas.