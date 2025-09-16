Corinthians tem baixas importantes para enfrentar o Sport no Brasileirão

Lesões e suspensões atrapalham a preparação do Timão para encarar o Rubro-Negro na Ilha do Retiro

Equipe do Corinthians na Copa do Brasil (Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians terá problemas para montar a equipe que encara o Sport no próximo domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior perdeu peças fundamentais e precisará encontrar alternativas em meio a suspensões, lesões e jogadores em recuperação.

A principal ausência confirmada é a do meia Rodrigo Garro. O argentino sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e já iniciou tratamento no departamento médico, mas não tem previsão de volta. Não contar com o camisa 8 é motivo de dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior.

Contra o Fluminense, Dorival improvisou o atacante Vitinho na função. Outra opção contra o Sport seria apostar em Dieguinho, de 18 anos, meia nas categorias de base.

O atacante Gui Negão, de 18 anos, é outro que não entrará nos relacionados para encarar o Leão da Ilha. Destaque nos últimos jogos do Corinthians, o atleta recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Fluminense, no último sábado (13), e está suspenso. Titular nas últimas seis partidas, ele soma quatro gols e uma assistência nesse período.

DÚVIDAS NO TIMÃO

Além de Gui e Garro, os volantes José Martínez, com trauma no tornozelo, e Raniele, com incômodo muscular, também são dúvidas para o duelo na Ilha.