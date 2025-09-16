Ilha do Retiro vira palco de desafio para o Sport contra o Corinthians em boa fase

Leão não vence em casa há seis meses e terá pela frente o Timão, que vem de sequência invicta

Corinthians x Sport no primeiro turno do Brasileirão 2025 (Giuliano Abrahão / Sport Recife)

O Sport terá, neste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, mais um desafio crucial em sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O adversário será o Corinthians, nono colocado na tabela e em boa fase, enquanto o Leão vive um momento delicado, sem vencer em casa há seis meses. A partida marca a tentativa rubro-negra de quebrar uma sequência negativa diante de sua torcida.

A missão, no entanto, não será fácil. O Timão atravessa um período de estabilidade sob o comando de Dorival Júnior. São cinco jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e um empate, entre Brasileirão e Copa do Brasil. Desde sua chegada em abril, o treinador acumula 26 partidas e registra um aproveitamento de 56%, perdendo apenas duas vezes nos últimos 12 confrontos.

No primeiro turno, em São Paulo, o Corinthians já levou a melhor sobre o Leão. Na Neo Química Arena, o Timão venceu por 2 a 1 de virada, aproveitando falhas da equipe pernambucana. A tarefa agora é ainda mais dura para o Sport, lanterna, que precisa lidar com desfalques importantes e uma pressão crescente da torcida por resultados.

TROPEÇOS CONTRA OS PAULISTAS

Jogando contra clubes paulistas na Ilha do Retiro neste Brasileirão, a equipe de Daniel Paulista somou apenas dois pontos, em empates dolorosos contra Santos e São Paulo, ambos marcados por gols sofridos nos minutos finais. Contra o Palmeiras, na segunda rodada, o Sport acabou derrotado por 2 a 1.