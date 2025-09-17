Goleiro Gabriel desabafa sobre a luta do Sport contra o rebaixamento: "Lutar jogo a jogo"

Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O goleiro Gabriel Vasconcelos, do Sport, participou entrevista coletiva nesta quarta-feira (17) no CT José de Andrade Médicis. Emprestado pelo Vitória, o atleta rapidamente se tornou titular absoluto e um dos principais destaques do time de Daniel Paulista, que luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro.



No último fim de semana, diante do RB Bragantino, o goleiro foi novamente decisivo e somou oito defesas no empate em 1 a 1 fora de casa. A boa fase, porém, contrasta com o cenário preocupante do Leão: segundo cálculos da UFMG, o Rubro-Negro tem 96% de chance de rebaixamento para a Série B. Questionado sobre a possibilidade de permanecer no Sport em 2026, Gabriel preferiu adotar cautela.

"Agradeço e glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui e jogando. Querendo ou não, eu preciso pensar dia a dia, um passo de cada vez, até o final do campeonato. É claro que a gente projeta coisas na nossa cabeça, pensamos no futuro, e eu já falei que estou muito feliz no Recife. Minha família se adaptou muito bem", iniciou.

"Tenho contrato com o Vitória ainda, sou grato ao clube, que me comprou no ano passado. Então, fica difícil projetar muito à frente até pela situação do clube, mas o que eu posso falar é que estou muito feliz de estar aqui. Fui recebido de braços abertos pelas pessoas que trabalham aqui", completou o goleiro rubro-negro.

11 PONTOS E LANTERNA DO BRASILEIRÃO

Apesar da fase difícil na tabela, Gabriel reforçou que o elenco segue focado em pontuar e lutar contra a queda: "Não é fácil. A gente tem que ser muito resiliente, porque você se prepara toda semana. Tivemos um período de duas semanas de preparação, então se cria uma expectativa de conseguir uma vitória. A gente sabe da importância de pontuar, ninguém vai esconder nem negligenciar o que está acontecendo. É difícil, mas estamos aqui para isso. lutar jogo a jogo, arregaçar as mangas e buscar uma vitória contra o Corinthians."

Por fim, Gabriel reconheceu a alta probabilidade de rebaixamento, mas destacou que o grupo evita se prender aos números. O Sport enfrenta o Corinthians neste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

"A gente pensar no dia 8 de dezembro, data que acaba o Campeonato Brasileiro, é inútil. Temos que pensar no dia a dia, semana após semana, porque, se ficamos olhando para os números, eles desanimam, entristecem e não geram nada de positivo. O que a gente tem tentado é nos preparar da melhor forma. Nossa próxima final é domingo contra o Corinthians, e é ali que temos que pensar", expressou o arqueiro.