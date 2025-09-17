Com ingressos a partir de R$ 20, Sport inicia vendas para duelo contra o Corinthians

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Torcida do Sport. (Rafael Vieira)

Em busca da sua primeira vitória como mandante na competição, o Sport divulgou nesta quarta-feira (17) o cronograma oficial de venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para o próximo domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro.

Os ingressos serão comercializados em dois lotes. O primeiro lote, com valor promocional a partir de R$ 20, estará disponível até às 17h da próxima sexta-feira (19). Após esse horário, os preços voltam ao valor padrão. A comercialização será realizada de forma escalonada, com início nesta quarta-feira (17), a partir das 10h, exclusivamente para sócios de planos específicos.

Às 10h, a venda será liberada para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Já às 13h, será a vez dos sócios do plano Rubro-Negro. Os sócios dos planos Leão e Leão de Todos poderão adquirir suas entradas a partir das 15h. Por fim, às 16h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. No mesmo horário, também começa a venda para a torcida visitante.

Para este confronto, os setores disponíveis para a torcida rubro-negra são: Arquibancada Frontal, Arquibancada da Sede, Sociais, Cadeira Ampliação, Cadeira Central e Assento Especial. O setor da Arquibancada do Placar será reservado para os torcedores do Corinthians. Os portões da Ilha do Retiro serão abertos às 15h30, duas horas antes do início da partida.

Além da venda de ingressos, os sócios do clube poderão garantir presença por meio do sistema de check-in, condicionado à disponibilidade em cada setor. Os membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para check-in em qualquer área do estádio. Já os sócios Rubro-Negro podem realizar check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Arquibancada da Sede. Para os sócios Leão, o check-in está disponível exclusivamente na Arquibancada da Sede.

Domingo é dia de Sport na Ilha do Retiro e o serviço de jogo para a partida diante do Corinthians está disponível. Confira dias, horários e valores e garanta a sua presença: https://t.co/VDR0NvSYcs — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 17, 2025

VALORES DE INGRESSOS

Promocional

Cadeira Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeira Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20

Arquibancada Frontal: R$ 30

*Valor promocional até às 17h da sexta-feira (19)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Sede: R$ 100



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 140

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 200

Ilha Lounge: R$ 180



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 70

Cadeiras Ampliação: R$ 70



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50



Visitante:

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)