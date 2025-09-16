diariodepernambuco.com.br
Sport: Gabriel Vasconcelos brilha contra o Bragantino e entra na Seleção da 23ª Rodada

O goleiro rubro-negro realizou oito defesas no empate com o Massa Bruta

Redação

Publicado: 16/09/2025 às 17:06

Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport/Paulo Paiva/Sport Recife

O empate em 1 a 1 diante do RB Bragantino, no último domingo (14), em Bragança Paulista, pela 23ª rodada da Série A, teve Gabriel Vasconcelos como um dos protagonistas do lado do Sport. O goleiro rubro-negro foi decisivo e garantiu o ponto fora de casa com uma atuação de alto nível, coroada com lugar na Seleção da Rodada do Prêmio Bola de Prata, da ESPN.

Com incríveis oito defesas ao longo da partida, Gabriel foi o jogador com a maior nota entre os que estiveram em campo. A atuação foi fundamental durante a partida leonina em um duelo de grande pressão ofensiva do Massa Bruta. O Leão arrancou o empate com Derik Lacerda, nos acréscimos. 

Essa não foi a primeira vez que o arqueiro rubro-negro apareceu entre os destaques da rodada. A última havia acontecido na 19ª jornada, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, única do Sport até aqui na competição. Naquela ocasião, além dele, o meia Matheusinho, autor do gol diante dos gaúchos, também havia sido incluído na seleção.

PRÓXIMO JOGO

O Sport enfrenta o Corinthians no próximo domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

