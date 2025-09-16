Brasileirão 2025: veja probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada

Sport vive a situação mais crítica: lanterna do campeonato, o clube tem 96,1% de risco de rebaixamento

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Matheus Alexandre. (Rafael Vieira)

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira, com o empate em 1 a 1 entre Bahia e Cruzeiro, na Arena Fonte Nova. Com o fechamento da rodada, o Flamengo segue firme na liderança da tabela e aparece como principal favorito ao título, com 49,7% de chances, segundo as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A equipe comandada por Filipe Luís soma 50 pontos na classificação do Nacional, venceu o Juventude por 2 a 0 no último domingo e acumula nove jogos de invencibilidade.

O Palmeiras ocupa a segunda posição nas projeções, com 33,8% de probabilidade. O time alviverde não perde há dez rodadas e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Internacional no último sábado

Mesmo na vice-liderança do Brasileirão, com 47 pontos - três a menos que o Flamengo -, o Cruzeiro aparece apenas em terceiro nas estimativas, com 11,2% de chances de conquistar o campeonato

Na parte inferior da tabela, o Sport vive a situação mais crítica: lanterna do campeonato, o clube tem 96,1% de risco de rebaixamento. O Fortaleza, em 19º lugar, também aparece como forte candidato a cair, com 74,8% de probabilidade, segundo as projeções da UFMG.

O Juventude, 18º colocado, enfrenta cenário igualmente complicado, com 50,5%, seguido de perto pelo Vitória, com 50,3%. O Santos completa a lista dos cinco mais ameaçados, com 33,7% de chance de passar para a Série B.

Veja as estatísticas divulgadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

PROBABILIDADES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO 2025

Flamengo - 49,7%

Palmeiras - 33,8%

Cruzeiro - 11,7%

Mirassol - 2,7%

Bahia - 2,0 %

RISCO DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO 2025

Sport - 96,1%

Fortaleza - 74,8%

Juventude - 50,5%

Vitória - 50,3%

Santos - 33,7%

