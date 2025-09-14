Sport arranca empate nos acréscimos contra Bragantino pelo Brasileirão
Gol do Sport foi anotado por Derik aos 48 minutos do 2º tempo, decretando o empate por 1 a 1 com o Bragantino
Publicado: 14/09/2025 às 13:12
Derik marcou o gol de empate do Sport contra o Bragantino (Paulo Paiva/Sport)
O Sport arrancou o empate por 1 a 1 com o Bragantino neste domingo (14), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Leão foi marcado por Derik, aos 48 minutos do segundo tempo.
Já o gol do Massa Bruta foi bastante contestado pelos rubro-negros. Aos 11 minutos do segundo tempo, o lateral Nathan desabou na área após passar por Léo Pereira, que fazia a cobertura. O auxiliar viu um toque do jogador do Sport e sinalizou para o árbitro Anderson Daronco, que marcou o pênalti. O VAR autorizou e Sasha converteu.
Com o empate, o Sport subiu para 11 pontos, ainda na lanterna da competição. O Bragantino é o oitavo colocado, com 31 pontos. O próximo jogo do Leão é no domingo (21), na Ilha do Retiro, contra o Corinthians.
O JOGO
O técnico Daniel Paulista armou o Sport de forma diferente, com a entrada de Pedro Augusto no meio de campo, ao lado de Rivera e Zé Lucas, que foi deslocado mais para o lado direito. Lucas Lima continuou com liberdade para flutuar, com Derik e Léo Pereira mais à frente. Novidade também na lateral esquerda, com a estreia do garoto Victor Hugo, de apenas 16 anos.
A formação deixou o sistema defensivo mais compacto, mas só funcionou na parte inicial do primeiro tempo. O Bragantino assustou pela primeira vez aos 16 minutos. Lucas Barbosa cruzou pela esquerda e Sasha completou dentro da pequena área, obrigando o goleiro Gabriel a fazer grande defesa.
Em termos ofensivos, as mudanças também não surtiram grande diferença. Até os 30 minutos, o Leão não tinha criado nenhuma chance de perigo. Até que Lucas Lima achou Léo Pereira na área. O atacante cruzou rasteiro e o goleiro Cleiton afastou com o pé.
O jogo pegou fogo na reta final da primeira etapa. Aos 36, Laquintana recebeu do lado direito e bateu raspando a trave. Na sequência, foi o rubro-negro que desperdiçou uma oportunidade gigante. Victor Hugo lançou Léo Pereira, que avançou e cruzou para Derik. O atacante teve duas chances na mesma jogada, mas chutou em cima do zagueiro Pedro Henrique, que estava no chão.
O Massa Bruta resolveu apertar. Aos 40, Lucas Barbosa carimbou a trave em belo chute. No rebote, Gabriel também acertou a trave. Nos acréscimos, Laquintana ficou cara a cara com Gabriel, que fez grande defesa e ainda teve que correr para salvar com o pé também no rebote de Sasha.
SEGUNDO TEMPO
Com a atuação ruim do time no primeiro tempo, Daniel Paulista voltou com uma alteração para a etapa complementar. Zé Lucas deixou o gramado para a entrada de Matheusinho. Fernando Seabra não mexeu no Bragantino, que logo aos três minutos quase abriu o placar de cabeça com Sasha. Mais uma grande defesa de Gabriel.
Mas aos 11 minutos, ocorreu o lance mais polêmico do jogo. O lateral Nathan desabou na área após passar por Léo Pereira, que fazia a cobertura. O auxiliar viu um toque do jogador do Sport e sinalizou para o árbitro Anderson Daronco, que marcou o pênalti. O VAR autorizou e Sasha converteu: 1 a 0.
Atrás no placar, Daniel Paulista faz mais mudanças. Aderlan e Kevyson entraram nos lugares de Matheus Alexandre e Victor Hugo. Barletta substituiu Léo Pereira. Mas quem teve que fazer mais um milagre foi Gabriel, em chute de Mosquera.
Porém, nos acréscimos, o Leão conseguiu evitar a derrota. Aderlan cruzou, Derik brigou com os zagueiros e empatou: 1 a 1. Fim de jogo!
FICHA DA PARTIDA
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Laquintana (Henry Mosquera), Lucas Barbosa (Fernando) e Eduardo Sasha (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Kevyson); Rivera, Zé Lucas (Matheusinho) e Pedro Augusto (Romarinho); Lucas Lima, Léo Pereira (Barletta), e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Gols: Eduardo Sasha (11'/2º) e Derik (48'/2º).
Amarelos: Gabriel e Guzmán Rodríguez (BRA); Pedro Augusto, Lucas Lima e Ramon (SPO).