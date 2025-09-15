Ausências na escalação chamam atenção no Sport e aumentam pressão no Brasileirão

Contra o Bragantino, Atencio ficou fora da lista de relacionados por opção técnica, enquanto Pablo não teve condições de jogo devido a uma virose

Meio-campista Rodrigo Atencio durante treinamento do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport segue acumulando dificuldades dentro e fora de campo na Série A do Campeonato Brasileiro. No empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, no último domingo (14), em Bragança Paulista, válido pela 23ª rodada, chamaram a atenção as ausências do meia "Chino" Atencio e do atacante Pablo.

O argentino ficou fora da lista por opção técnica de Daniel Paulista, enquanto o camisa 92 não atuou por conta de uma virose, que o fez perder peso e realizar atividades reduzidas ao longo da última semana.

Não é a primeira vez que a escolha do treinador deixa jogadores de fora da relação. Situação semelhante ocorre com o centroavante Gonçalo Paciência, que segue treinando normalmente no CT José de Andrade Médicis, mas não faz mais parte dos planos do Leão para a sequência da temporada. A diretoria, inclusive, tentou negociar uma rescisão amigável e busca um novo destino para o atacante português.

ATENCIO É OPÇÃO?

A situação de Atencio também gera dúvidas. O argentino, contratado em definitivo no início do ano por R$ 12 milhões, chegou a receber proposta de saída para o futebol dos Emirados Árabes na última janela, mas a negociação não atingiu os valores esperados e acabou encerrada pelo clube. Há duas rodadas, contra o Vasco, ele voltou a ganhar minutos em campo, mas diante do Bragantino voltou a ficar de fora, aumentando a incerteza sobre seu espaço no elenco.

O meio-campo rubro-negro tem sido motivo de dor de cabeça. Contra o Vasco, Lucas Lima foi dúvida por desconforto, mas acabou atuando. Já Sérgio Oliveira segue em recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, e Hyoran não conseguiu boas atuações em meio à fase crítica da equipe, que soma apenas 11 pontos na competição.

Contra o Massa Bruta, Lucas Lima foi novamente titular, mas está suspenso para o duelo diante do Corinthians, no próximo domingo (21), por acúmulo de cartões. Sem o camisa 10 e com a indefinição sobre Sérgio, abre-se novamente o questionamento sobre o retorno de Atencio à lista de relacionados.

DM RUBRO-NEGRO

Além das dúvidas no meio-campo, o Sport ainda convive com desfalques importantes nas laterais. O lateral-direito Hereda segue em recuperação de uma lesão no púbis, sem previsão de retorno. Já o lateral-esquerdo Igor Cariús não atua há um mês, desde o confronto contra o São Paulo, por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. Ele está em fase final de transição física e ainda é dúvida para enfrentar o Corinthians na Ilha do Retiro.