Conheça Victor Hugo, jovem de 16 anos que estreou como titular do Sport na Série A

Victor Hugo, lateral do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Em meio aos desfalques e à crescente valorização da base, o Sport apostou em Victor Hugo, de apenas 16 anos, como titular na lateral esquerda. A escolha não foi por acaso: o jovem, formado no Boston City FC, já vinha chamando atenção pelo desempenho nas categorias de base e confirmou o potencial ao estrear contra o Red Bull Bragantino.

Nascido em 2008, Victor Hugo é um talento revelado pelo Boston City, que está emprestado ao Sport, o lateral passou pelas categorias Sub-17 e Sub-20, acumulando boas atuações e chamando a atenção da comissão técnica profissional. A oportunidade surgiu em meio a uma série de desfalques na posição: o titular Igor Cariús ainda se recupera de lesão, enquanto o reserva imediato Kévyson vive momento irregular.

Daniel Paulista destacou a estreia de um jogador de apenas 16 anos, ressaltando a importância do trabalho de observação realizado nas categorias de base do clube. Segundo o técnico, o jovem atleta teve a oportunidade de mostrar seu potencial em um dos momentos da temporada, especialmente quando a equipe sub-17, incluindo Victor Hugo, participou de um treino contra o time principal.

“Outro ponto, que vale salientar, a estreia de um jogador de 16 anos. Isso mostra o nosso trabalho dentro do clube, de observação na categoria de base. É um atleta que teve a oportunidade em um dos momentos. (...) Quando nós trouxemos a nossa equipe sub-17, Victor Hugo, para fazermos um treino. Ele demonstrou o potencial e a qualidade dele”, disse o treinador.

O técnico reconheceu que, por ser a primeira oportunidade do garoto, é natural que erros aconteçam. Ainda assim, avaliou a partida como interessante e demonstrou confiança de que, com o tempo, o atleta terá uma carreira muito bem aproveitada. “É claro que é um atleta jovem que teve sua primeira oportunidade, erros vão acontecer. Mas, foi uma partida interessante, acredito que com o tempo vai ter um carreira muito bem aproveitada”, acrescentou.

A estreia coloca Victor Hugo em um seleto grupo de atletas que jogaram a Série A do Brasileirão aos 16 anos. Caso mantenha o nível, o lateral pode ganhar sequência na equipe principal e se firmar como uma das grandes revelações da temporada 2025.

