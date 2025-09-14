Daniel reconhece que estratégia do Sport não deu certo, mas endossa críticas à arbitragem

Sport cobra pênalti em Derik (Paulo Paiva/Sport)

O técnico Daniel Paulista dividiu em duas partes a sua análise do empate por 1 a 1 com o Bragantino neste domingo (14), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do Sport reconheceu que a estratégia de entrar com três volantes não deu certo, mas endossou a reclamação com a polêmica arbitragem do experiente Anderson Daronco, que marcou um pênalti esquisito para o Massa Bruta.

Sobre a escalação inicial, Daniel Paulista armou o Sport de forma diferente, com a entrada de Pedro Augusto no meio de campo, ao lado de Rivera e Zé Lucas, que foi deslocado mais para o lado direito. Lucas Lima continuou com liberdade para flutuar, com Derik e Léo Pereira mais à frente. Novidade também na lateral esquerda, com a estreia do garoto Victor Hugo, de apenas 16 anos.



Mas a ideia não deu certo e o Bragantino empilhou chances de gol. "Infelizmente, essa opção não deu certo, talvez por um dia ruim, calor ou circunstâncias, a equipe não conseguiu ter a agressividade na marcação. O Red Bull acabou encontrando muitos espaços e, no primeiro tempo, a gente reconhece que foi bem superior a nossa equipe”, afirmou.

O Sport Club do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo.



No primeiro tempo, um pênalti claro em Derik… pic.twitter.com/L57rzFhnt2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 14, 2025

ARBITRAGEM

Entretanto, o que mais chamou a atenção no jogo foi o pênalti marcado para o Massa Bruta. Aos 11 minutos do segundo tempo, o lateral Nathan desabou na área após passar por Léo Pereira, que fazia a cobertura. O auxiliar viu um toque do jogador do Sport e sinalizou para o árbitro Anderson Daronco, que marcou o pênalti. O VAR autorizou e Sasha converteu: 1 a 0. O Leão também cobrou um pênalti não marcado em Derik, no final do primeiro tempo, em lance com o volante Gabriel.

“Não dá para a gente entender o critério das tomadas de decisão, porque se foi pênalti esse lance do Red Bull, o lance do Derik no primeiro tempo é muito pênalti. Ele foi atropelado pelo jogador adversário e o VAR não foi chamado. São situações que interferem muito no jogo e complicam bastante”, disse.