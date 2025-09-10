Lucas Lima cita confiança na gestão do Sport e comenta salários: "Seria hipócrita reclamar"

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima. (Rafael Vieira)

O meia Lucas Lima saiu em defesa do Sport em um tema delicado e que movimentou as redes sociais nos últimos dias: os salários do departamento de futebol e atletas, que ainda não haviam sido quitados. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), no CT José de Andrade Médicis, o jogador reforçou a confiança na gestão do clube e afirmou que não há motivo para reclamações, destacando o compromisso da diretoria com o elenco.



A fala aconteceu no dia em que o Rubro-Negro concluiu toda a folha do futebol, incluindo elenco e staff. O pagamento já havia sido prometido pelo vice-presidente Raphael Campos, que explicou que a divisão de datas se deu por conta do fluxo de caixa, mas dentro do prazo legal, que segue até o 10º dia útil de cada mês (dia 12 neste mês de setembro).

Lucas Lima, atleta de 35 anos e que possui passagens por outras grandes equipes do futebol brasileiro, valorizou a postura da direção do Sport. O meia também ressaltou a seriedade do presidente Yuri Romão na condução das obrigações com o elenco.

"Eu seria hipócrita de falar aqui ou reclamar de alguma coisa. O clube está numa decência e numa crescente muito boa, e creio que tem de continuar nesse caminho. Temos um presidente que honra com os seus compromissos, sempre honrou, independente dos resultados conosco. Estaria sendo injusto se falasse”, disse o camisa 10.

Com a situação salarial regularizada, o Sport volta agora suas atenções para o duelo diante do RB Bragantino, no próximo domingo (14), às 11h, fora de casa. O jogo, como uma oportunidade de voltar a vencer na temporada, é tratado como decisivo para a luta contra o rebaixamento, já que o Leão ocupa a lanterna da Série A com apenas 10 pontos.

"Na verdade, eu não tenho acompanhado muito as redes sociais. Tenho me afastado para me concentrar dentro de campo, sei que isso acaba desfocando do que realmente importa e não tenho o que falar sobre isso, porque o clube está cumprindo tudo da sua melhor maneira e grandeza", expressou Lucas Lima sobre a repercussão que a questão da folha salarial vinha gerando.