Sport: Matheusinho desperta interesse do Mamelodi Sundowns, mas deve seguir no Leão

O clube da África do Sul ofereceu cerca de R$ 9,5 milhões pelo jogador; Matheusinho tem contrato na Ilha até junho de 2026

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Matheusinho (Rafael Vieira)

O atacante Matheusinho, do Sport, despertou o interesse do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, clube que disputou a última Copa do Mundo de Clubes. A equipe sul-africana apresentou uma proposta de aproximadamente 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) pelo jogador. A informação foi divulgada pelo perfil Transferências 24h e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Apesar do interesse, a negociação não deve avançar. Matheusinho pertence ao Santa Clara, de Portugal, e está emprestado ao Leão da Ilha. O Sport, no entanto, não vê sentido em liberar o atacante nas condições apresentadas, principalmente com a janela de transferências já encerrada. Assim, a tendência é de que o atleta siga no elenco rubro-negro.

Desde que chegou ao clube, em julho, o atacante de 27 anos conquistou espaço no time comandado por Daniel Paulista e se tornou peça importante no setor ofensivo. O contrato de empréstimo segue até junho de 2026, com obrigação de compra ao término do vínculo, caso metas estipuladas sejam alcançadas. O camisa 17 foi um dos jogadores que se juntaram ao time rubro-negro em meio ao processo de reformulação do elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Em campo, Matheusinho soma oito partidas pelo Sport e marcou um gol. O atacante balançou as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na 19ª rodada, até agora o único triunfo do Leão no Campeonato Brasileiro.

PRÓXIMO JOGO DO SPORT

Com Matheusinho virando opção no ataque do Sport, o próximo compromisso do Leão será contra o RB Bragantino, marcado para o próximo domingo (14), às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques. Somando 1 pontos na tabela da Série A, a equipe pernambucana ocupa a lanterna da competição.