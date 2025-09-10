Lucas Lima garante entrega no Sport e evita achar culpados por campanha no Brasileirão

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima (Rafael Vieira)

Temporada caótica! O meia Lucas Lima falou abertamente sobre o momento delicado vivido pelo Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (10), no CT José de Andrade Médicis, o jogador preferiu não buscar culpados pela atual situação do clube, mas sim soluções que possam ajudar o elenco a reagir na competição.

O Leão ocupa a lanterna do Brasileirão e vive situação complicada na luta contra o rebaixamento, mas o camisa 10 acredita que ainda há espaço para uma reação. Para o meia, a chegada do técnico Daniel Paulista trouxe mudanças importantes, embora detalhes tenham custado pontos preciosos nas últimas rodadas.

“Na verdade não parei para pensar muito quem são os culpados disso tudo. Por experiência, desde pequeno aprendi a assumir os meus erros, assumir as minhas responsabilidades e a minha vida agora não é pensar nisso, é pensar no que eu posso fazer para sairmos dessa situação. Sei que é difícil, mas não está nada perdido e eu não tenho como gastar energia hoje em tentar achar culpado. Encaro muito a realidade e é nisso que estou focado, tenho me dedicado muito. Falo isso individualmente, mas todo mundo está fazendo também", iniciou Lucas Lima.

"O clube em si não tenho o que falar, pois continua se estruturando mais e mais. Desde quando cheguei é uma mudança muito grande dentro do clube e creio que tenho que manter isso que vai estar no caminho certo. A energia que temos é tentar guardar ela para achar uma solução", completou.

Afundado na lanterna, a campanha rubro-negra na competição é alarmante. Somando recordes negativos, o clube possui apenas 18 jogos para tentar uma reação inédita. Para Lucas Lima, que trata o Brasileirão como um alto nível, o Sport viveu uma largada ruim, passando por tropeços que poderiam ser evitados no detalhe.

“Nosso campeonato no início foi praticamente horrível. Se parar pra pensar, começamos a pontuar com o professor Daniel e a gente vinha numa sequência boa, mas sabemos que deixamos escapar vitórias por detalhes. Eu acredito que a gente pecou em algumas jogadas, em gols que tomamos. O professor chamou nossa atenção como equipe e inclui concentração, estar mais atento. O Brasileiro é muito difícil e, quando você erra numa fase que a gente está, você é penalizado de uma forma que te destrói”, finalizou o camisa 10.

PRÓXIMO JOGO

Agora, o Sport volta suas atenções para o duelo contra o RB Bragantino, marcado para o próximo domingo (14), às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques. A vitória é tratada como essencial para manter vivas as esperanças de permanência na Série A.