Daniel Paulista tenta ajustes no Sport antes de jogo contra o Bragantino no Brasileirão
Após derrota para o Vasco, rubro-negro teve período prolongado de preparação e precisa de vitória em Bragança Paulista
Publicado: 09/09/2025 às 17:05
Daniel Paulista (Rafael Vieira)
Vivendo duas semanas de preparação, o Sport volta a campo no próximo domingo (14), às 11h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última partida do Leão aconteceu no dia 31 de agosto, quando foi derrotado por 3 a 2 pelo Vasco, na Ilha do Retiro.
Desde então, o técnico Daniel Paulista utilizou a pausa provocada pela Data Fifa para intensificar o período de treinamentos e ajustar a equipe que segue na lanterna e em luta contra o rebaixamento.
O foco do treinador rubro-negro foi aproveitar o tempo extra para consolidar o modelo de jogo que vem tentando implementar desde sua chegada. Apesar das dificuldades e da necessidade de constância, a comissão técnica ganhou a oportunidade de testar alternativas com o elenco reformulado na última janela de transferências, que trouxe 11 novos reforços.
Entre os desfalques, o lateral-esquerdo Igor Cariús e o meia Sérgio Oliveira devem seguir fora. Cariús trata de lesão na panturrilha esquerda, enquanto Sérgio se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. A expectativa é que ambos estejam à disposição apenas na 24ª rodada, contra o Corinthians, no dia 21 de setembro, na Ilha do Retiro.
Já o zagueiro Rafael Thyere é dúvida para o duelo em Bragança Paulista. O defensor se recupera de uma fratura na face sofrida contra o Palmeiras e ficou fora da última partida diante do Vasco, além de não ter participado das atividades com bola nas últimas semanas. Caso seja liberado, será reforço importante para o sistema defensivo.
Por outro lado, o volante Christian Rivera voltou a treinar normalmente após se recuperar de uma sobrecarga muscular. O colombiano vinha realizando atividades em separado, mas já está integrado ao grupo e pode aparecer entre as opções de Daniel Paulista.
Somando apenas 10 pontos, com elenco mais encorpado e tempo de trabalho, o Sport tenta transformar os treinos em resultado dentro de campo. Em Bragança Paulista, só a vitória interessa ao Rubro-Negro, que encara o desafio de somar pontos fora de casa para manter vivo o sonho de permanência na Série A.