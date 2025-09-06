Sport aproveita data Fifa para intensificar treinamentos antes do retorno à Série A
O Sport só volta a campo no dia 14 de setembro e aproveitou final de semana para trabalhos no centro de treinamento
Publicado: 06/09/2025 às 18:56
Elenco do Sport em treinamento no CT (Paulo Paiva / Sport Recife)
A disputa do Campeonato Brasileiro da Série A foi interrompida para a realização da data Fifa, e o Sport aproveitou o período para intensificar o período de treinamentos antes do retorno à Primeira Divisão.
O Leão da Ilha só volta a campo no domingo, 14 de setembro, quando visita o Bragantino em Bragança Paulista, às 11h. Até lá, o clube vem focando em trabalhos no CT José de Andrade Médicis. O clube rubro-negro, inclusive, está realizando treinamentos durante todo o final de semana em que ganhou uma folga de partidas oficiais.
O período será importante para além da partida tática que será trabalhada pelo treinador Daniel Paulista. A recuperação física de alguns atletas também é tópico importante no tempo de apenas treinamentos. O Sport nutre a expectativa de ter o zagueiro Rafael Thyere, o lateral-esquerdo Igor Cariús e o meia Sérgio Oliveira de volta para o próximo compromisso pela Série A.
O clube rubro-negro entrou em campo pela última vez no dia 31 de agosto, quando foi derrotado por 3 a 2 para o Vasco, na Ilha do Retiro. Encarando o Bragantino no dia 14, o Sport completará 14 dias sem partidas.
Situação na tabela
O Sport retornará ao Brasileirão em uma situação ainda muito delicada. A equipe pernambucana é a lanterna da competição, tendo somado apenas 10 pontos após 20 rodadas. A diferença para o primeiro time de fora da zona de rebaixamento é de 12 pontos.