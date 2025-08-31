Atacante do Sport desabafa após derrota contra o Vasco: "É f..."

Sem vencer há 14 jogos na Ilha do Retiro, os jogadores não escondem abatimento após novo revés do Sport

Vasco fez o segundo gol com Philippe Coutinho (Rafael Vieira/DP)

O abatimento tomou conta dos jogadores do Sport após mais uma derrota na Série A, contra o Vasco, neste domingo, na Ilha do Retiro. Afundado na lanterna da competição, o Leão tinha a esperança de conseguir aproveitar os altos e baixos do time carioca para conseguir a primeira vitória na Ilha do Retiro no Brasileirão 2025. Porém, as falhas defensivas minaram qualquer chance rubro-negra.

“Desculpa a palavra, mas é foda. Eu falei antes que tínhamos que ter vergonha na cara, mas o time está sim tendo vergonha na cara e estamos trabalhando todo dia, brigando, mas tem coisas que não conseguimos controlar no jogo. Ainda temos 18 jogos, mas não vamos desistir. Vamos batalhar até o final, acreditar junto com essa torcida imensa, um clube grande que não pode jogar a toalha”, disse o atacante Pablo.

O Sport completou 14 jogos sem vencer na Ilha do Retiro. A última vitória foi contra o Santa Cruz, por 2 a 0, na semifinal do Pernambucano 2025, no dia 8 de março.

Autor do segundo gol do Leão contra o Vasco, o zagueiro Ramon tentou buscar um pouco de ânimo. “Faltou o time entrar ligado, como a gente entrou no segundo tempo. Agora já passou e não podemos mais lamentar. A situação está difícil, mas vamos buscar palavras positivas. Temos 15 dias para o próximo jogo e precisamos seguir treinando forte”, disse o zagueiro.

