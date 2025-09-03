Daniel Paulista destaca importância mental e física de intervalo sem jogos do Sport

O treinador do Sport falou sobre a importância do período de duas semanas sem jogos para a recuperação dos atletas

Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Após mais uma derrota na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport agora terá que administrar um período maior sem jogos pela competição nacional. Do revés de 3 a 2 para o Vasco até a próxima partida, contra o Bragantino, o Leão da Ilha terá duas semanas de intervalo. Esse tempo se dará devido à pausa na competição nacional para a data Fifa.

Em entrevista após a derrota do último domingo, 31 de agosto, o técnico Daniel Paulista destacou a importância mental e física de um maior período sem jogos. O comandante rubro-negro ressaltou retornos importantes que podem acontecer na próxima rodada e trabalhos que serão feitos para evolução da equipe

“Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas o trabalho tem que continuar. Responsabilidade com a camisa, no sentido de determinação e lutar dentro do campo, eu acho que tem acontecido. Erros individuais e coletivos fazem parte do futebol e isso tem comprometido talvez o resultado de momento. É em cima disso que nós temos que trabalhar. Vamos rever o que tem acontecido, refletir sobre questões individuais e coletivas”, disse Daniel Paulista.

“O que a gente pode tentar fazer de alguma escolha individual ou escolha coletiva de modelo de jogo para o prosseguimento. Ê um tempo importante. A gente pode ter uma volta do Thyere, que é importante nesse momento. O próprio Cariús e o Sérgio Oliveira têm as possibilidades de retorno. Vamos trabalhar esse tempo para tentar recuperar os atletas tanto no emocional, mas também no aspecto clínico, para que o grupo possa estar mais fortalecido para a continuidade”, completou.

Próximo compromisso

O Sport só volta campo pela Série A do Brasileiro no dia 14 de setembro. O rubro-negro visita o Bragantino, às 11h, em Bragança Paulista. Na lanterna absoluta da Primeira Divisão, o clube pernambucano tem 10 pontos após 20 rodadas de campeonato.