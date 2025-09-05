Zé Roberto tem atraso em recuperação e deve desfalcar o Sport até 2026

O centroavante não atua desde novembro do ano passado e ainda passa por reequilíbrio muscular após cirurgia

Zé Roberto, atacante do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O atacante Zé Roberto não deve retornar na atual temporada do Sport. Apesar de estar recuperado da cirurgia realizada em novembro do ano passado, por conta do ligamento cruzado anterior e correção dos meniscos do joelho esquerdo, o centroavante de 31 anos ainda enfrenta dificuldades no processo de reequilíbrio muscular.

A informação, inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco, aponta que a recuperação tem avançado de forma mais lenta do que o esperado. O centroavante realiza atualmente trabalhos na fisioterapia do clube. Com isso, a tendência é que só volte aos gramados em 2026.

A lesão aconteceu no dia 4 de novembro de 2024, durante a partida contra o Operário-PR, pela 35ª rodada da Série B. No lance, Zé Roberto acabou travando o pé no gramado do Germano Krüger e saiu de campo chorando de dor. Dois dias depois, os exames confirmaram a gravidade do problema, e o atleta foi submetido à cirurgia.

Antes do ocorrido, o camisa 99 vinha sendo peça decisiva para o Sport. Ele encerrou a temporada passada como o segundo jogador mais participativo em gols do elenco, somando 21 contribuições diretas (11 gols e 10 assistências).