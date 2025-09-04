Reforço do Sport, Luan Cândido cita confiança no elenco: "Vamos sair dessa situação"

Luan Cândido, lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Apresentado oficialmente, o lateral-esquerdo Luan Cândido, novo reforço do Sport, falou sobre os motivos que o trouxeram à Ilha do Retiro e a expectativa para a sequência da Série A. O jogador de 24 anos chega por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, com contrato válido até dezembro de 2025, e já iniciou treinamentos no CT José de Andrade Médicis.

Luan destacou que a motivação e o ambiente encontrado no clube pesaram na decisão de vestir a camisa rubro-negra. Antes de acertar com o Sport, o lateral estava emprestado ao Grêmio, mas com poucas chances de atuar.

"Quando surgiu a oportunidade de vir ao Sport, eu não pensei duas vezes, porque na vida a gente precisa de desafios. Conversei com o treinador, conheço alguns que estão no elenco e a motivação deles é muito grande. Então decidi vir para ajudar e tenho certeza de que, com todo o trabalho que está sendo feito, não temos dúvida de que vamos sair dessa situação", afirmou.

Luan Cândido chega ao Sport depois de disputar apenas três partidas no ano. Elas aconteceram pelo Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Sua última vez e campo foi no dia 5 de julho, contra o Atlético Grau, do Peru. O novo jogador leonino explicou sobre essa temporada de pouquíssimos jogos.



"Eu já vinha treinando. Quando cheguei no Grêmio, estava sem tempo de jogo por conta da saída do meu ex-time, e as coisas não acabaram acontecendo da forma que eu queria. Mas estava com o grupo e me dedicando para ter essa oportunidade de jogar. Tenho certeza de que aqui no Sport vou trabalhar bem para ficar à disposição o mais rápido possível."

Formado na base do Palmeiras e com passagens pelo RB Leipzig (Alemanha), e pelo Bragantino, onde disputou 179 jogos em cinco temporadas, Luan comentou que o futebol muitas vezes foge ao controle do atleta.

"É uma coisa que não conseguimos controlar. Com essa mudança de time e por não ter me adaptado muito bem, a gente não tem esse poder de escolha do treinador. Isso afeta o atleta, mas eu estava dedicado a treinar, fazer o meu, e infelizmente acontecem algumas coisas no futebol que a gente não consegue explicar. Agora é retomar, treinar bem e me preparar", disse o lateral.

Luan Cândido chega para disputar posição com Igor Cariús e Kévyson na lateral esquerda. Ele foi o último reforço (11º) contratado pelo Sport na última janela.