Sport oficializa a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido

O jogador chega por empréstimo até o fim do Brasileirão e não leva custos ao time rubro-negro

Luan Cândido, lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido, de 24 anos, que chega por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, sem custos, com vínculo válido até dezembro de 2025. O jogador reforça o elenco leonino para a disputa do Brasileirão.



Revelado pelo Palmeiras, Luan acumula passagens pelo RB Leipzig, da Alemanha, além do próprio Bragantino, do Grêmio e de convocações para as Seleções Brasileiras de base. Pelo Massa Bruta, o defensor viveu sua melhor fase na carreira e acumulou 179 partidas, contribuindo com 21 gols e oito assistências ao longo de cinco anos.

O lateral é o 11º reforço confirmado pelo Sport nesta janela de transferências. Emprestado ao Grêmio no primeiro semestre, Luan teve poucas oportunidades. Foram apenas três jogos na atual temporada, válidos pelo Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Sua última partida oficial foi em 5 de julho, diante do Atlético Grau, do Peru.

No Sport, o lateral chega para disputar posição com Kévyson e Igor Cariús. O novo reforço já está integrado ao elenco rubro-negro no CT José de Andrade Médicis.