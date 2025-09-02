diariodepernambuco.com.br
Sport
Sport fecha movimentações na 2ª janela de transferências; veja chegadas e saídas do elenco

Visando uma reformulação na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro realizou 22 ações desde o dia 10 de julho; 11 atletas chegaram à Ilha do Retiro

Gabriel Farias

Publicado: 02/09/2025 às 18:37

Léo Pereira, Matheusinho, Du Queiroz e Carlos Alberto em ação pelo Sport/Rafael Vieira/DP Foto

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro chega ao fim nesta terça-feira (2), e o Sport foi um dos clubes mais ativos do mercado na Série A. Entre chegadas e saídas, o Rubro-Negro promoveu 22 movimentações, com 11 reforços contratados e 11 atletas deixando o elenco de forma oficial, em um processo de reestruturação que mira uma reação imediata no Brasileirão para escapar do rebaixamento.

Atualmente na lanterna da Série A, com apenas 10 pontos somados e uma vitória conquistada, o Sport encara a reta final do campeonato como um desafio de sobrevivência. Visando uma possível permanência na elite do futebol nacional, o Leão teve desde o dia 10 de julho para reformular seu elenco 

Reforços anunciados

Para fortalecer o elenco, o Leão trouxe nomes experientes e apostas para diferentes setores. Chegaram o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Ramon Menezes, os laterais Aderlan, Kévyson e Luan Cândido, os volantes Pedro Augusto e Lucas Kal, o meia-atacante Matheusinho e os atacantes Derik Lacerda, Léo Pereira e Ignacio "Colo" Ramírez.

Saídas do elenco

Ao mesmo tempo, o clube enxugou o grupo e liberou jogadores que não vinham correspondendo. Saíram o goleiro Thiago Couto; os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha (este último treinando separado e em busca de novo clube); os laterais Di Plácido e Dalbert; os volantes Du Queiroz e Fabricio Domínguez; o meio-campista Titi Ortíz; além dos atacantes Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Sousa.

Reestruturação após altos investimentos

O movimento intenso no mercado é reflexo de um início de temporada frustrante. Com mais de R$ 50 milhões investidos na montagem do elenco, valor recorde na história do clube, o Sport iniciou o ano cercado de expectativas, mas grande parte das contratações não rendeu o esperado.

Com a chegada do técnico Daniel Paulista, em junho, o clube passou a adotar uma estratégia mais pontual nas contratações, buscando reforços que se encaixassem no modelo de jogo traçado pela nova comissão técnica. Nomes anunciados nesta janela já assumiram papel de titulares e vêm ganhando espaço rapidamente.

As mudanças também refletem a nova condução do departamento de futebol, com a chegada do diretor-geral Enrico Ambrogini e do executivo Thiago Gasparino, que passaram a atuar de forma mais direta na reformulação do elenco.

Caso Paciência

Além do zagueiro Lucas Cunha, que está fora dos planos da comissão técnica, o centroavante Gonçalo Paciência também segue sem atuar pelo Sport. A gestão do clube tenta uma rescisão contratual amigável. O empate com o Santos, na Ilha, foi a última vez do camisa 7 entre os relacionados do Leão. O português ficou no banco de reservas.

 

