Em confronto direto contra a degola, Sport perde para o Vasco na Ilha

Sport segue afundado na lanterna da Série A, com apenas dez pontos. (Rafael Vieira/DP Esportes)

O caldeirão esfriou de vez e o Sport segue sem vencer na Ilha do Retiro nesta Série A. Num jogo contra um concorrente direto na briga para não cair, o Leão foi derrotado pelo Vasco neste domingo (31) por 3 a 2, em casa. Em atuação apática, os rubro-negros falharam defensivamente e os cariocas não perdoaram, com Nuno Moreira, Phillippe Coutinho e Vegetti marcando os gols da vitória vascaína. Lucas Lima e Ramon marcaram os gols do Sport.

Com apenas dez pontos, o Rubro-negro segue afundado na lanterna. O time folga nesta semana e só volta a campo no dia 14 deste mês (domingo), contra o Bragantino, fora de casa.

O JOGO

Em relação ao jogo, o treinador Daniel Paulista sofreu uma baixa importante. Com um problema na mandíbula, o zagueiro Rafael Thyere foi vetado. Em compensação, Lucas Lima se recuperou de dores no tornozelo e foi titular. Com a ausência de Thyere, João Silva entrou e não foi bem. Logo aos sete minutos, ele não acompanhou Nuno Moreira, que recebeu cruzamento rasteiro e bateu sem chance para Gabriel, com a bola tocando no travessão antes de entrar: Vasco 1 a 0.

Aos poucos, o Sport começou a sair para o jogo. E aos 23 minutos, Zé Lucas deu linda enfiada para Matheus Alexandre, que tocou na frente e caiu após disputar a bola com Lucas Freitas. O árbitro marcou pênalti e Lucas Lima bateu com categoria para empatar o jogo: 1 a 1. O gol empolgou o Leão, que aos 33 desperdiçou boa chance, com Léo Pereira primeiro e Lucas Lima no rebote.

Porém, aos 42 o Vasco não perdoou no vacilo de João Silva. O português perdeu a bola no meio, caiu em cima dela e ficou pedindo falta. O árbitro mandou seguir e Nuno Moreira cruzou rasteiro para Phillippe Coutinho completar rasteiro e colocar o Vasco na frente: 2 a 1.

Na segunda etapa, o lateral Aderlan tratou de fazer um pênalti infantil e colocar um balde de gelo numa possível reação do Sport: Na cobrança, Vegetti bateu, Gabriel foi na bola, mas não conseguiu defender: 3 a 1 Vasco.

Precisando sair mais para o jogo, o treinador Daniel Paulista colocou Romarinho e Barletta aos 20 minutos, tirando Zé Lucas e Léo Pereira. O Leão perdeu o meio de campo, mas conseguiu criar algumas boas chances. Aos 28 minutos, conseguiu descontar numa bola parada; Após cobrança de escanteio, Ramon subiu mais alto e cabeceou forte para descontar: Sport 2 a 3 Vasco.

A “bola” do jogo veio aos 38 minutos. Após linda jogada, Barletta cruzou na medida para Matheus Alexandre cabecear e Lucas Freitas salvar na linha. Fim de jogo e mais uma derrota do Sport na Série A.

Ficha técnica

Sport 2

Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva (Pablo), Ramon e Aderlan (Kevyson); Rivera, Zé Lucas (Romarinho) e Lucas Lima; Matheusinho (Atencio), Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Vasco 3

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Cauan Barros (Lucas Oliveira), Jair (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (David); Rayan, Nuno Moreira (Matheus França) e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Nuno Moreira (aos 7 do 1ºT), Lucas Lima (aos 23 do 1ºT) e Phillippe Coutinho (aos 42 do 1ºT). Vegetti (aos 2 do 2ºT), Ramon (aos 28 do 2ºT)

Cartões amarelos: Lucas Lima e Derick Lacerda (Sport). Hugo Moura (Vasco)

Público: 15.434

Renda: R$ 601.680,00